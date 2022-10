Castilla-La Mancha continuará apostando por más actividades para potenciar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado la gran acogida que están teniendo las rutas ‘7.000PasosX’ a lo largo de la geografía de la Comunidad, poniendo como ejemplo las 800 personas que han participado en Campo de Criptana.



En el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, Fernández Sanz ha destacado la gran labor realizada por los equipos de profesionales que trabajan en esta área, en la consecución de la mayor calidad de vida posible para el paciente y su familia.



Campo de Criptana (Ciudad Real), 8 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, seguirá apostando por actividades como los ‘7.000pasosX’ para mejorar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en la ciudadanía de Castilla–La Mancha.



Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, momentos antes del inicio de la marcha que se ha celebrado en Campo de Criptana, donde ha estado acompañado por el alcalde de la localidad Santiago Lázaro; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; y el director de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, Lucas Salcedo; y que ha contado con una participación de 800 personas.



El responsable de las políticas sanitarias de Castilla–La Mancha ha destacado que en las jornadas que se han celebrado tras el verano, “ya son 2.280 personas las que han participado en las rutas celebradas en Tarancón, Manzanares, Torre de Juan Abad, Elche de la Sierra y Almansa”, lo que unido a las 5.000 personas que participaron en las rutas programadas antes de los meses de más calor, “hace que desde la Consejería de Sanidad estemos muy satisfechos del desarrollo de esta actividad”, ha insistido.



Fernández Sanz ha recordado que el objetivo de estas marchas es que todo tipo de personas, independientemente de su edad, puedan completar unas caminatas accesibles, que completen 7.000 pasos, una cifra recomendada diariamente para tener un buen estado de salud.



El Gobierno de Castilla–La Mancha entiende que la promoción de la actividad física y de estilos de vida no sedentarios debe erigirse como una línea prioritaria en la agenda de todos los organismos, ya que es una estrategia trasversal basada en dos aspectos fundamentales: los estilos de vida que ayuden a prevenir la enfermedad y los entornos saludables, convirtiendo a la ciudadanía en agentes de salud.



El Plan de Salud de Castilla–La Mancha Horizonte 2025, en el que se enmarcan estas marchas de ocio saludable, establece dentro de sus objetivos estratégicos aumentar la prevención primaria, basada en las actividades de promoción y educación para la salud en todas las etapas y en todos los entornos de la vida.



Día Mundial de los Cuidados Paliativos



Fernández Sanz ha querido dejar un mensaje en el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, recordando que cada año, el segundo sábado de octubre se conmemora esta jornada con el objetivo de visibilizar la importancia de ofrecer cuidados cuando la enfermedad no tiene cura.



“Los cuidados paliativos son esenciales para aliviar el dolor y el sufrimiento físico del paciente, pero también para prestar el apoyo psicológico, social y espiritual en los momentos en los que la enfermedad está en fase avanzada o cuando no existen terapias que ofrezcan resultados curativos”, ha afirmado el consejero de Sanidad explicando que el Gobierno de Castilla–La Mancha, de la mano de los equipos de Paliativos, pretenden la consecución de la mayor calidad de vida posible para el paciente y su familia.



Este tipo de cuidados implican no sólo atender al paciente, sino formar y mantener un contacto continuo con la familia que permita estabilizar situaciones de mayor estrés o responder a cambios en el estado del paciente.







