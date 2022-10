Castilla-La Mancha apuesta por el ocio saludable como una herramienta efectiva para la prevención y promoción de la salud

La directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, María Teresa Marín, ha participado en la marcha organizada en Alcaraz por la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y el Ayuntamiento de la localidad.

Albacete, 22 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha sigue apostando por el ocio saludable como una de las vías más efectivas para prevenir las enfermedades y promover la salud, tanto física como psíquica.



Así lo ha manifestado hoy la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, María Teresa Marín, tras participar en la marcha saludable de la iniciativa ‘7000pasosX’ en Alcaraz (Albacete).



Cerca de 150 personas se han sumado a esta ruta saludable que, como ha indicado la directora general, “permite a agrupar a personas de todas las edades promoviendo un ocio saludable en familia, con amigos, con mascotas y conocer otros municipios y localidades”.



María Teresa Marín, que ha agradecido al Ayuntamiento de Alcaraz y a la Gerencia de Atención Integrada de Albacete la organización de esta marcha, ha animado a la sociedad y a las asociaciones a que este proyecto “no quede solo en un éxito de un día, sino que incorporen actividades de este tipo por tantas ventajas que tienen para todos”.



Acompañada por responsables de la GAI de Albacete y del Ayuntamiento, la directora general ha explicado que estos 7.000 pasos es una distancia adaptada a todas las edades, “que nos ayuda a mantenernos sanos tanto física como mentalmente, un ocio saludable para generar hábitos saludables que, además, favorece la creación de vínculos, la inclusión, las relaciones sociales y, por qué no, el turismo”.



En este sentido, María Teresa Marín ha valorado muy positivamente la experiencia cultural organizada por el Ayuntamiento Alcaraz tras finalizar la ruta, que ha partido del Santuario de Nuestra Señora de Cortes y ha llegado a la plaza Mayor de la localidad. Una vez allí, los participantes han conocido, gracias a una guía turística, aspectos destacados del municipio, de su arquitectura y, como no, el recién restaurado retablo de la Iglesia de la Santísima Trinidad.



‘7000pasosX’ es una actividad promovida por el Gobierno regional y la Consejería de Sanidad, enmarcada en el desarrollo del Plan de Salud ‘Horizonte 2025’, una estrategia que tiene como objetivo fundamental mejorar la salud de las personas a través de la prevención de la enfermedad.



Rutas en Hellín, Caudete y Alcolea de Calatrava



La de Alcaraz no es la única ruta de ‘7000pasosX’ organizada este fin de semana en la región. Esta mañana se han desarrollado dos rutas más en la provincia de Albacete, concretamente en Caudete, donde han participado 100 personas, y en Hellín, con 420 participantes.



Asimismo, mañana domingo, en Alcolea de Calatrava, provincia de Ciudad Real, tendrá lugar una nueva marcha saludable ‘7000pasosX’.



En este sentido, la directora general ha recordado que un acto tan sencillo como caminar solo tienen efectos positivos pues ayuda al sistema cardiovascular, previene de todas esas enfermedades relacionadas con el sedentarismo, “un hábito común en nuestras vidas, y además alivia nuestra mente, más cuando se lleva a cabo al aire libre, en un entorno medioambiental”.







