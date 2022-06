Castilla-La Mancha acogerá el estreno internacional de la première de 'Santa Evita', la nueva producción de Disney, en el marco de 'Conecta FE'

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado que el Ejecutivo autonómico está plenamente alineado con el proyecto de España como ‘hub audiovisual’. Además, ha destacado que la región acoge en la actualidad una decena de rodajes, ha consolidado una red de más de 350 ‘Municipios de Cine’ y un catálogo profesional con 700 localizaciones.



Patricia Franco ha avanzado la nueva convocatoria del certamen de producciones audiovisuales impulsado por el Gobierno regional, dotada con tres premios de 100.000 euros para apoyar, en forma de patrocinio, producciones de esta categoría que tengan como escenario o protagonista a la región.

Toledo, 6 de junio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destacado que la región se convertirá en el epicentro de la industria audiovisual del entretenimiento y la ficción con la celebración, del 21 al 24 de junio, de la sexta edición de ‘Conecta Fiction & Entertainment’, un evento profesional que reúne a cientos de profesionales de la industria del entretenimiento televisivo y de plataformas para compartir experiencias y reflexiones acerca del presente y el futuro del sector. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado que este evento dará protagonismo internacional a la región como escenario audiovisual, un renombre que se incrementará de manera exponencial con el estreno internacional del primer capítulo de ‘Santa Evita’, de Disney.



“Estamos muy ilusionados por la oportunidad de ser un punto de encuentro para el sector, de reunir a miles de profesionales de casi una treintena de países en torno a la industria del entretenimiento, que se suma a ‘Conecta’ para dar respuesta a la realidad de las nuevas plataformas y del consumo de entretenimiento”, ha explicado Patricia Franco, que ha avanzado que el Ejecutivo autonómico está “plenamente alienado con el proyecto ‘España Hub Audiovisual’”, que va a promover una inversión pública de más de 1.600 millones de euros para fortalecer la industria audiovisual en la región y en todo el país, para hacerla crecer un 30 por ciento hasta 2025. “Nos hemos marcado, como el proyecto, tres objetivos fundamentales: ser un fuerte polo de actividad internacional en la industria audiovisual, incidir en la dimensión de nuestro tejido empresarial para que sean mucho más competitivas, y seguir desarrollando y reteniendo nuestro talento”, ha indicado.



Así, Patricia Franco ha destacado el trabajo en este sentido de la Castilla–La Mancha Film Commission, que desde su creación “ha asistido a más de un millar de rodajes, gestiona de manera mensual alrededor de 125 solicitudes y ha constituido una red de ‘Municipios de Cine’ con más de 350 localidades, lo que supone uno de cada tres municipios de la región”, además de contar con un catálogo profesional con más de 700 localizaciones. “Tenemos una increíble oferta para ser un escenario de cine, y no vamos a dejar pasar ninguna oportunidad de promocionar nuestros valores y recursos, y nuestra región”, ha indicado.



Durante la presentación de ‘Conecta F&E’, en la que la consejera ha estado acompañada por la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández; el responsable de la Castilla–La Mancha Film Commission, Mike Villanueva; y la directora del evento, Geraldine Gonard; Patricia Franco ha anunciado que el Gobierno regional va a reeditar la convocatoria de su certamen de producciones audiovisuales, una convocatoria dotada con 300.000 euros “que constará de tres premios de 100.000 euros para tres producciones audiovisuales, largometrajes o documentales que tengan como escenario o como protagonista a nuestra región”, un impulso para que España escale posiciones en la industria audiovisual europea, donde es el sexto país con más producciones.



La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado el programa del evento, que se celebrará del 21 al 24 de junio en la región, teniendo como epicentro el Palacio de Congresos El Greco de Toledo, y que tendrá como uno de sus platos fuertes la proyección en primicia internacional del primer capítulo de la serie ‘Santa Evita’, que Disney prepara para sus plataformas. El estreno será abierto al público y las invitaciones se podrán reservar en la página web del festival. El programa completo del evento se puede consultar en el siguiente enlace https://www.eventconecta.com/programa–general/.



Estreno internacional de la nueva producción de Disney, ‘Santa Evita’



The Walt Disney Company Latin America, por su parte, presentará en el marco de ‘Conecta F&E’ en Castilla–La Mancha, por primera vez en Europa, su producción original ‘Santa Evita’, una ficción que cuenta con la producción ejecutiva de la actriz y productora mexicana Salma Hayek Pinault y José Tamez, y que llegará muy pronto en exclusiva a los servicios de streaming de Disney a nivel global.



Basada en el best seller homónimo del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, y escrita por Marcela Guerty y Pamela Rementería, la serie sigue la historia del cuerpo embalsamado de la mítica primera dama argentina Eva Perón. Durante el evento, de la mano del elenco internacional que protagoniza la serie –Natalia Oreiro (Eva Perón), Ernesto Alterio (Coronel Moori Koenig), Francesc Orella (Dr. Pedro Ara) y Darío Grandinetti (Juan Domingo Perón), de los directores –Rodrigo García, quien también se desempeña como productor ejecutivo y showrunner, y Alejandro Maci, a cargo también de la producción artística– y de los ejecutivos que lideraron su producción –Mariana Pérez (VP Desarrollo y Producción, TWDC LatAm) y Leonardo Aranguibel (VP Producción, TWDC LatAm)– se realizará un panel donde se conversará sobre el proceso de creación del contenido y se compartirá, en un estreno exclusivo para los asistentes, el primero de los siete episodios.





