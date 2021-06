En torno a 150 trabajadores de la entidad Caixabank se han concentrado este martes en la Plaza de Zocodover en Toledo, atendiendo a la convocatoria de huelga y protesta en 33 ciudades de toda España realizada por los sindicatos, (en Castilla-La Mancha en Toledo y Albacete), contra el proceso de reestructuración planteado por la entidad que contempla un ERE para 8.291 empleos, lo que supone el 18,67 % de la plantilla. Plantea también el cierre del 27% de sus oficinas.

"La representación sindical de esta empresa sigue haciendo todos los esfuerzos posibles en las reuniones para llegar a un acuerdo con la entidad, sobre todo en las condiciones de los que se pueden acoger a la salida como los compañeros que nos quedamos en la empresa" ha comentado Javier Suárez de UGT CLM, "pero está claro que no tienen interés ninguno. De hecho, hay una serie de cupos que se han establecido esta última semana y esos cupos lo que vuelven es a convertir la situación a como estaba en origen. Siguen siendo salidas forzosas, siguen siendo obligatorias, porque son grupos provinciales y no estamos dispuesto a eso. Seguiremos peleando porque la representación sindical no va a permitir que sea obligatorio".

Vídeo Declaraciones sindicatos





Por su parte, Vicente Vigara, de CCOO CLM, ha indicado que "nosotros y todos nuestros compañeros estamos trabajando día a día para conseguir beneficios. No nos merecemos esto. Es una empresa que se vanagloria de su Obra Social cuando el primer activo que debe cuidar es a sus empleados. Nosotros somos los que hacemos que estás empresas tengan esos beneficios multimillonarios. No, a los despidos forzosos. Salida voluntaria, que lo tengan claro que llegaremos donde haga falta".

En Castilla-La Mancha, Caixabank cuenta con 352 oficinas y 1.100 trabajadores. El ERE afectaría a 35, 50 en Albacete, 72 en Ciudad Real, 13 en Cuenca, 37 en Guadalajara y 63 en Toledo.