Caballero contesta al PP de Murcia "es una tontería, Page no se va a callar a cambio de nada"

De solemne tontería ha calificado el vicepresidente segundo de CLM, José Manuel Caballero, en COPE CLM, la afirmación del PP murciano de que Pedro Sánchez recortará el trasvase Tajo-Segura para callar a Page con la amnistía "me parece una tontería, porque todo el mundo sabe que Page no se va a callar nunca cuando se trata de defender los intereses de Castilla-La Mancha. No se va a callar ante Pedro Sánchez, ni ante Feijóo, ni ante nadie. En Murcia su preocupación, que yo la entiendo, no tiene que ser por Pedro Sánchez, sino porque es evidente que no pueden seguir utilizando un recurso que les es lejano y que sin duda es escaso. Cuanto antes asuman que no pueden seguir expoliando el recurso del agua procedente del Tajo, mejor para todos".

El PP de Fernando López Miras basa su afirmación en el último informe de la Cátedra del Tajo que propone cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y reducir los envíos de agua al Levante.

"Nos chirría el tema de la amnistía, pero serán los militantes los que decidan. En otros partidos deciden pactos con otras formaciones y no consultan a nadie"

Tampoco se ha cortado el vicepresidente a la hora de hablar de la pregunta que a partir de hoy y hasta el 4 de noviembre se va a plantear a la militancia socialista para el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez "en democracia hay que admitir lo que decida la mayoría y creo que es positivo. Somos el único partido que lo hace, que los militantes puedan opinar y apoyar o no la propuesta que s ha hecho la dirección del partido. Es verdad que a nosotros nos chirría el tema de la amnistía , es verquedad que queremos que gobierne Pedro Sánchez y que haya un gobierno progresista en España, pero no ocultamos que nos chirría lo que significa la amnistía, sobre todo porque los beneficiarios ni piden perdón, ni dicen que no lo van a volver a hacer y eso nos genera incertidumbre. Pero en todo caso han de ser los militantes los que con su voto decidan y será un ejemplo para otros partidos políticos que deciden hacer pactos con otras formaciones sin preguntar a sus militantes si están de acuerdo".

"Europa está en nuestras vidas y tenemos que estar muy atentos para beneficiarnos de todo lo que decidan"

Al margen de la actualidad política, José Manuel Caballero se ha mostrado ilusionado por su cometido como vicepresidente 2ª, un cargo de nueva creación en el gobierno de CLM y el objetivo que se ha marcado, acercar Europa a nuestra región para no perder oportunidades a la hora de conseguir fondos europeos y aplicar de forma beneficiosa los acuerdos que se puedan aprobar en Bruselas "Europa está en nuestras vidas desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Por supuesto en la parte económica, en inversiones, proyectos, infraestructuras, pero también en decisiones que nos afectan y en normativas que tenemos que aceptar y transponer a nuestras leyes. Hay que estar muy atento para que las decisiones que allí se tomen no vayan en contra de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad".

Satisfecho por el uso de los fondos europeos "en Castilla-La Mancha estamos utilizando esta financiación muy bien, hasta el punto de emplear nuestras ayudas y también los fondos que no se utilicen en otras comunidades autónomas".