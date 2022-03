El presidente de Castilla–La Mancha ha asegurado que las cosas más importantes que ha aprendido de Juan Ramón Amores han sido dos, “saber lo que es importante y lo que no lo es, y que la política sin alma no merece la pena”.

Toledo, 10 de marzo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado esta tarde que la ciudad de Albacete acogerá “un gran centro para el tratamiento de alteraciones neurológicas y enfermedades raras”.



El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones en la presentación del libro ‘Juan Ramón Amores, un idilio con la vida’, que ha tenido lugar hoy en Toledo, y al que han asistido, además el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, un nutrido grupo de representantes del Consejo de Gobierno regional, así como el expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, entre otras autoridades y miembros destacados de la política autonómica.



En un tono emotivo, de reconocimiento y de respeto, el presidente García–Page ha valorado y destacado la valentía que el actual alcalde de La Roda (Albacete), Juan Ramón Amores, ha tenido y está tiendo para hacer frente a la ELA. “No sé si yo hubiera podido reaccionar como lo ha hecho él”, ha afirmado el presidente.



Tras aplaudir el volumen escrito por la periodista Mar G. Illán, para la que ha tenido palabras de gratitud por su profesionalidad, Emiliano García–Page se ha dirigido también a los familiares más directos de Amores, a los que ha expresado todo su cariño, respaldo y apoyo.



“Recuerda vivir y acuérdate de vivir para que los demás vivan”, ha dicho a un emocionado Juan Ramón, a quien también ha dirigido un bello proverbio hindú que reza “si quieres la rosa, tienes que asumir las espinas”.



En este contexto, García–Page ha reconocido que Juan Ramón Amores “reclama un sentimiento que va más allá del respeto y la superación”. Asimismo, ha reconocido a todas aquellas personas que pasan por la vida con un propósito y que cuando tienen un problema trabajan para que no lo sufran las generaciones futuras.



Por último, el presidente de Castilla–La Mancha ha asegurado que las cosas más importantes que ha aprendido de Juan Ramón Amores han sido dos, “saber lo que es importante y lo que no lo es, y que la política sin alma no merece la pena”.







