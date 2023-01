La Academia Americana de Oftalmología otorga al Hospital Mancha Centro el segundo premio de su Certamen Mundial de Vídeos 2022

Por utilizar una técnica quirúrgica para reconstruir un ojo previamente operado de cataratas que había sufrido un gravísimo traumatismo ocular, perdiendo el iris y dislocándose la lente intraocular.



Esta distinción se suma al reconocimiento que la Academia Americana de Oftalmología concedió al Servicio de Oftalmología del Hospital Mancha Centro en su certamen del año pasado.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 7 de enero de 2023.– El Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM), acaba de recibir el segundo premio del Certamen Mundial/2022 que ha organizado la Academia Americana de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology) por el manejo y resolución del síndrome de iris evanescente.





Se trata de la primera vez que se utiliza esta técnica quirúrgica, propuesta por el jefe del Servicio de Oftalmología, el doctor Fernando González del Valle, para reconstruir el iris expulsado por traumatismo de un ojo operado de cataratas, que había sufrido además la dislocación del complejo cristaliniano que habitualmente aloja a la lente intraocular en la cirugía de cataratas.





Y es que el paciente intervenido en el Hospital Mancha Centro había perdido el iris (aniridia) como consecuencia de un grave traumatismo ocular. El iris, conformado por tejido muy fino y delicado perdió su anclaje natural, soltándose y saliendo al exterior por la herida de una antigua cirugía de cataratas (lo que se conoce como el síndrome de iris evanescente).





Como recuerda el jefe del Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan, “la incisión de una cirugía de cataratas es ahora de dos milímetros y antes podía ser de once milímetros o más; pero si el traumatismo es lo suficientemente importante también podría perderse el iris por una incisión muy pequeña, aunque hubieran pasado muchos años desde la cirugía del cristalino”.





La aniridia tiene graves consecuencias funcionales al perderse el diagrama iridiano (que regula la cantidad de luz que entra al ojo). Además, carecer de iris también acarrea problemas estéticos, ya que el ojo parece de color negro, algo especialmente llamativo, sobre todo, en personas con ojos de iris claros.





Por otro lado, la subluxación del complejo del saco cristaliniano y lente intraocular que padecía el paciente, impedía la colocación de un iris artificial sin fibra, (más fino y anatómico y que induce menos complicaciones a largo plazo). Para resolver el problema se optó por una solución imaginativa: recolocar el saco cristaliniano y refijarlo utilizando la propia lente intraocular dislocada y un trozo de otra lente donante, para que soportara esa prótesis iridiana más fina y anatómica, lo que hace muy novedosa a la técnica quirúrgica premiada en el certamen mundial de la Academia Americana de Oftalmología.





Academia Americana de Oftalmología





Esta distinción se suma al reconocimiento que la Academia Americana de Oftalmología concedió al Servicio de Oftalmología del Hospital Mancha Centro en su certamen del año pasado por otra cirugía propuesta también por el doctor González del Valle.





En esta ocasión, y por segundo año consecutivo, los responsables de esta prestigiosa institución han valorado la innovación que supone la propuesta quirúrgica de los oftalmólogos del Hospital de Alcázar de San Juan y, por supuesto, el satisfactorio resultado conseguido, ya que el paciente recuperó la funcionalidad de su ojo.





Además de Fernando González del Valle, los coautores de la comunicación premiada fueron las y los doctores Antonio Arias Palomero, Laura García–Filoso Moraleda, Virginia Hernández Ortega y Sonia López–Romero Moraleda.





El doctor González del Valle ha destacado que estos reconocimientos conseguidos en las dos convocatorias y de forma consecutiva tienen, desde su punto de vista, una importancia especial.





“La sanidad pública de Castilla–La Mancha puede codearse con las más grandes y prestigiosas clínicas y universidades del mundo. Sirva de ejemplo que el primer premio del certamen ha ido a uno de los institutos de Oftalmología más reconocidos, localizado en Alemania, con unos medios tecnológicos impresionantes”, ha explicado el jefe del Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan.





La extraordinaria reputación de la Academia Americana de Oftalmología se justifica por ser la asociación de médicos y cirujanos oftalmológicos más grande del mundo. No en vano, la integran más de 32.000 especialistas. Además de promover y liderar la educación y profesión oftalmológica, busca la innovación para avanzar en la prestación de una atención sanitaria de la más alta calidad.





