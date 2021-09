316 embargos de vivienda en CLM, durante el segundo trimestre

Un total de 316 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de Castilla-La Mancha se registraron en el segundo trimestre del año, de las cuales 195 pertenecían a personas físicas y 121 a personas jurídicas; y 76 eran viviendas nuevas y 240 usadas.



Además, se registraron 456 ejecuciones hipotecarias de fincas en la región entre abril y junio, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En el conjunto de España, en el segundo trimestre del año se registraron 3.243 ejecuciones hipotecarias o embargos de una vivienda para su venta, la cifra más alta desde el primer trimestre de 2017 o un 253,2 % más que en el mismo periodo del año anterior.



El INE recuerda, no obstante, que entre abril y junio de 2020 no se produjeron embargos debido a las provisiones del estado alarma.



En el segundo trimestre de este año, las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas de personas físicas crecieron un 69,1 % en tasa interanual; de ellas, 3.207 eran viviendas habituales en propiedad (un 84,1 % más que en el mismo trimestre de 2020) y 682 no eran residencia habitual de los propietarios (un 22,3 % más).

El objetivo principal de esta estadística es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

Estadística recuerda que España se encontraba en el segundo trimestre de 2020 en pleno confinamiento e iniciando la desescalada, por lo que muchas ejecuciones no se pudieron iniciar en los Registros de la Propiedad.

En el segundo trimestre del año se iniciaron 9.753 ejecuciones hipotecarias, un 18,1% más que en el trimestre anterior y un 79,3% por encima del dato del segundo trimestre de 2020. De ellas, 9.239 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 514 a fincas rústicas.

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 16,9% en relación al trimestre anterior y un 73,8% respecto al segundo trimestre de 2020.

Dentro de las fincas urbanas, 5.887 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 13,7% más en tasa intertrimestral y más del doble en términos interanuales, y de ellas 4.090 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, un 5,2% más que en el trimestre anterior y cifra un 242,8% superior a la del segundo trimestre de 2020.

Y dentro de las viviendas de personas físicas, 3.243 ejecuciones se realizaron sobre viviendas habituales de personas físicas y 847 sobre viviendas que no son residencia habitual de los propietarios. Las primeras se dispararon un 253,2% en tasa interanual y subieron un 1,1% en tasa trimestral, mientras que las segundas aumentaron un 208,1% respecto al segundo trimestre de 2020 y un 24,2% en relación al trimestre anterior.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas totalizaron 1.797 entre abril y junio, un 39,4% más que en el trimestre anterior y un 5,9% por encima de la cifra del mismo periodo de 2020.

CASI EL 89% DE LAS EJECUCIONES SOBRE VIVIENDAS AFECTAN A PISOS USADOS

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraron el 60,4% del total de ejecuciones hipotecarias en el segundo trimestre de este año.

El 33,2% del total de ejecuciones hipotecarias afectaron a viviendas habituales de personas físicas, el 18,4% correspondió a viviendas de personas jurídicas y el 8,7% a otras viviendas de personas físicas.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias de otras fincas urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) representaron el 31,6% del total.

El 11,2% de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas del segundo trimestre fueron sobre viviendas nuevas y el 88,8% sobre usadas. El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas se incrementó un 20,9% tanto en tasa anual como trimestral, mientras que el de usadas se disparó un 123% en relación al mismo trimestre de 2020 (+12,8% trimestral).

El 16,5% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el segundo trimestre corresponde a hipotecas constituidas en el año 2007; el 12% a hipotecas constituidas en 2006 y el 9% a hipotecas de 2005. El periodo 2005-2008 concentra el 45,9% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas entre abril y junio.

ANDALUCÍA LIDERA LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS SOBRE VIVIENDAS

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas en el segundo trimestre, con un total de 1.349, seguida de Comunidad Valenciana (1.191), Cataluña (1.175) y, más lejos, Madrid (530). En el lado opuesto, con el menor número, se situaron Navarra (30), Cantabria (37), y País Vasco y La Rioja (41 en ambos casos).

Sobre el total de fincas, Comunidad Valenciana encabezó el número de ejecuciones hipotecarias, con 2.183, seguida de Andalucía (2.057), Cataluña (1.740) y Madrid (922). Por su parte, Cantabria (49), Navarra (53) y País Vasco (68) registraron el menor número