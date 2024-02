De Youtube y Tik Tok a ser la experta del mítico 'Cifras y Letras'

Estudió traducción e interpretación porque alguien le dijo que los intérpretes ganaban mucho dinero, pero por ahí no ha llegado a ningún lado. De hecho, se ha ganado la vida varios años de profesora en institutos y academias y lo complementaba con su canal de Youtube: "Al principio estaba concebido para estudiantes de castellano. Para resolverles dudas y eso, pero la verdad es que era un contenido muy denso y al final a un nativo no le importa saber cuando se usa 'ser' o cuando se usa 'estar'. Así que empecé a cambiar el contenido y hacer más cuiosidades y el contenido empezó a gustar más". Tanto gusta que en Youtube tiene 607.000 suscriptores a los que hay que sumar los más de 51.000 de Tik-Tok.

Eso le ha valido para muchas cosas, pero sobre todo para dedicarse a lo que le apasiona: "a mi me parece un contenido entretenídisimo así que no me es tan dificil quizás hacerlo tan atractivo". Es lo que tiene hacer las cosas con la misma pasión con las que las sientes. Por ello quizás tenga una cantidad de suscritores que le sirivieron para que Podimo contactara con su representante y para que fuera una de las dos piezas claves de su podcast 'Tú de ciencias y yo de letras'.

No es poca cosa, pero aún faltaba el plato fuerte: el salto a la televisión nacional. Y qué mejor forma de hacerlo que con RTVE y un programa mítico que ha vuelto a la vida después de años sin emitirse como es 'Cifras y Letras', ahora en La 2. Ya sabes, se enfrentaban dos contrincantes había varias pruebas de cifras, varias de letras y apra resolver las respuestas que daban los concursantes había dos expertos, uno centrado en las matemáticas y otro en la lengua. Bueno pues Elena es desde enero la experta de las pruebas de lengua. Un paso más en su carrera que aunque no sea como intérpetre le está permitiendo vivir sin apuros.