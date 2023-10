VÍDEO: La viral forma de unos trabajadores de El Casar de lidiar con unos presuntos ladrones

El vídeo está corriendo como la pólvora por redes y no es para menos. No todos los días se ve a alguien usar esas técnicas para evadir a unos ladrones. Lo que está claro es que no huirían con el mismo vehículo con el que entraron en la empresa del polígono de El Casar.

Ahora tendrá que ser la policía y la policía la que esclarezca todo lo sucedido hace unos días en el polígono del municipio y la justicia la que depure las responsabilidades pertinentes.

Vídeo





Sin denuncias

Según ha podido saber la Cadena COPE, los hechos ocurrieron el 13 de octubre en el polígono de El Casar. Allí se personaron los agentes de la Guardia Civil de la comandancia de Guadalajara, hicieron las rutinarias diligencias, pero no pudieron actuar al no haber ninguna denuncia por ninguna de las dos partes, ni de los propietarios de la empresa ni de los presuntos ladrones.