Presentados los presupuestos de la capital para 2024: Crecen los ingresos a costa de los impuestos

96.289.696,33 es lo que se estima que se ingresa y que se gaste en el ejercicio económico de este 2024. Unos presupuestos reales y responsables, según los han calificado desde el gobierno de Guarinos que viene a intentar empezar a solucionar una situación económica crítica fruto, según han denunciado, de la mala gestión del anterior gobierno socialista de Alberto Rojo.

Lo principal:

1º.- Aumenta hasta los 96 millones de euros de gasto

2º.- La situación económica del ayuntamiento es Crítica: Todo, según denuncian por la mala gestión socialista del pasado ejercicio. Lo ha explicado, el concejal de hacienda, Alfonso Esteban: "La falta de 9 millones de euros de ingresos y el incremento de 7 millones de euros en los gastos que no han sido financiados con ingresos del ejercicio sino con los ahorros, han hecho un socavó, en un único ejercicio de 16 millones de euros"

Teniendo esto en cuenta, cabría preguntarse, si estos presupuestos de alguna manera hacen algo para tapar ese agujero y reponerlo. Y la respuesta es clara: no.

3º.- Lo que se garantiza es no gastar más de lo que está previsto ingresar: 96.289.696,33. Esa promesa ha corrido a cargo de la alcaldesa Ana Guarinos: "Evidentemente vamos a tratar de resolverlo. Hemos empezado de forma responsable, lo ha dicho el concejal de Hacienda. Si los ingresos no se corresponden con los gastos, aquí no vamos a gastar como si no hubiera un mañana. Se echará el freno de mano, no tengan ninguna duda y se empezará a controlar el gasto".



4º.- El capitulo de ingresos por impuestos directos, que es la partida con la que más ingresa el ayuntamiento con 44 millones de euros, aumenta considerablemente con respecto a hace un año por la subida del IBI que te contamos aquí ya.





5º.- No se descarta que suban las tasas por las recogidas de basuras. Así lo ha explicado la alcaldesa, Ana Guarinos: "La subida de la tasa de basura hay que agradecérsela al Partido Socialista de Guadalajara y al señor Vega que gobierna en la Diputación,que pasa de cobrarles a los vecinos de Guadalajara 26 euros la tonelada a 58,46.¿Saben lo que supone eso de incremento?Un 125%,125%.Y se han quedado tan tranquilos". Por su parte, Esteban no ha descartado que durante el año se puedan modificar las tasas por recogida de basuras.

Y si nos centramos en qué podemos esperar este año por lo presupuestado en inversiones, pues las principales partidas van a ir a parar al nuevo parques de bomberos con más de un millón de euros y también al Centro Social de la Calle Cifuentes con cerca de 850.000 euros.