Mercedes Gómez dejará de ser subdelegada del Gobierno en Guadalajara

Lleva ejerciendo su cargo desde 2020 y lo revalidó hace menos de un año, pero la noticia saltó ayer sobre las 14.20h de la tarde y los primeros en enterarse fueron los alcaldes de los 288 municipios de Guadalajara a los que la misma Gómez mandó una misiva compartiendo su salida.

En ella explica que se marcha para "desempeñar nuevas funciones en el Ministerio de Defensa, en la Dirección del Gabinete de la ministra Margarita Robles".

Lo asume como un nuevo reto que afronta con entusiasmo y con actitud de servicio a los ciudadanos y habla de su periodo como subdelegada en Guadalajara "ha sido una etapa de trabajo de gran compromiso, estimulante y muy gratificante".

"Me voy muy orgullosa de conocer el gran trabajo que hacéis desde la Administración Local en los municipios de nuestra provincia, muchos de ellos con pocos habitantes y también con pocos recursos, lo que pone aún más en valor la dedicación y compromiso con vuestro pueblo y especialmente con los vecinos y vecinas", añade.

"No es fácil despedirme de aquellas personas con quienes he compartido trabajo, cuestiones relevantes para los pueblos y, en algunos casos, hasta celebraciones de fiestas locales. Por eso, espero que tengamos oportunidad de encontrarnos nuevamente por Guadalajara, provincia en la que seguiré viviendo, paseando y disfrutando cuando las nuevas responsabilidades me lo permitan. Gracias por vuestra generosidad conmigo".

Llevaba al frente de la Subdelegación desde septiembre de 2020.