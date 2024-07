Guadalajara protagoniza la última ocurrencia de Broncano en 'La Resistencia'

Las entrevistas desenfadadas de David Broncano en su programa 'La Resistencia' siempre dejan algún que otro titular y el último programa de la temporada no iba a ser diferente.

Los que han tenido el honor de cerrar la etapa dorada del programa de 'Movistar Plus' han sido los integrantes de la mítica y archiconocida banda mexicana Maná que se encuentra de gira con su 'México, lindo y querido Tour'. Aprovechando su visita, Broncano los sentó en el sofá del teatro y comenzaron las risas con la retaila de bromas. La que ha sonado más en nuestra provincia fue la de la comparación de una Guadalajara con la otra: la de México con la nuestra, la española.

La alcaldesa, al quite

"Es duro", es lo que dijo el presentador jienense al referirse a nuestra provincia. Un comentario al que no tardó en reaccionar la alcaldesa Ana Gurinos con humor. No solo invitó a la banda a conocer las bondades de nuestra tierra si no también al presentador y a todo el equipo de La Resistencia.

De aceptar esa visita ya no sería para que se emita en Movistar Plus, si no en la televisión pública.