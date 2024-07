Un chico de 20 años cuenta cómo es su vida siendo alcalde en un pueblo de Guadalajara: "Disfruto"

La tarea de ser alcalde de un pueblo pequeño en España no está suficientemente reconocida. Y es que es una labor que podría pasar por un voluntariado, teniendo en cuenta como muchos de ellos ni siquiera perciben un sueldo por realizar esta labor. De hecho, según los datos de Hacienda, cerca del 40% de los 6.900 alcaldes de España no cobra ningún sueldo público. Es un servicio que haces por una localidad a la que le guardas cariño.

Sin embargo, uno puede pensar que estas personas en cargos públicos tendrán edades medianamente avanzadas, y más aún teniendo en cuenta la media de edad de los pueblos de la España vaciada suele ser bastante alta. Y esto no es siempre así. Ni mucho menos.





"¿Qué hago como alcalde veinteañero de El Recuenco?"

Y es que esta es la historia de Enrique, un alcalde de un pueblo de Guadalajara que tiene, tan solo, 20 años. Ha contado en redes su historia y es muy, muy peculiar. Sobre todo, por lo que tiene que hacer y su objetivo: aumentar la población de esta localidad.

En concreto, hablamos de El Recuenco, un pueblo situado en la provincia de Guadalajara y que tan solo cuenta con 71 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística del pasado año 2023. Y un pueblo que, como la mayoría de los del país, ha ido perdiendo población: en 1930 tenía casi 750 personas, en 1970 andaba por los 430, en 1990 sobre los 190 y, ahora, no llega al centenar.

Es por ello por lo que a Enrique le toca ser creativo. O, por lo menos, tener una relación bastante cordial con los vecinos. Pero si bien es cierto que ser alcalde tendrá ciertas desventajas, como las horas que hay que dedicar, Enrique cuenta las grandes ventajas que él ve siendo alcalde. Y que son bastantes.

Así es la vida de Enrique siendo alcalde con 20 años

El joven veinteañero empieza, literalmente, narrando lo que todos se preguntan: cómo debe de ser esa experiencia a una edad tan temprana. "¿Qué hago como alcalde veinteañero de El Recuenco, un pueblo de menos de 100 habitantes por ahora? Monto saraos. Muuuuuchos saraos, pero muchos", relata Enrique, que cuenta todas las iniciativas que acaba montando en el pueblo para los menos de 100 habitantes de la localidad.

"Escucho y ayudo a los vecinos en los plenos y fuera de ellos. Invito a políticos para hablarles de los problemas que tenemos y también para que conozcan el pueblo", explica Enrique, que acompaña con vídeos una tarea en la que aparece en todo tipo de iniciativas. Ya sea hablar con los vecinos de pueblos colindantes o, incluso, sirviendo chocolate en vasos a los otros habitantes.

Pero no solo eso, sino que una cosa especial que tiene este pueblo es monte. Como dice Enrique, "mucho monte". Y, cómo no, las fiestas. "Organizo fiestas con la mejor comisión de festejos de la provincia, y casi que me atrevo a decir de España. Me toca presentar el pregón de fiestas y bailo a tope, porque claramente hay que darlo todo. Y cómo no, disfruto de la vida de pueblo que es un lujazo", explica. Desde luego, Enrique vive situaciones muy curiosas a las cuales muchos no están acostumbrados a su edad.