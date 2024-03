El ayuntamiento responde a la Junta: que se ejecute la sentencia para rehabilitar el Fuerte

Todo viene de lejos. Concretamente de 2004 cuando la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha firmó un convenio con el ayuntamiento de Guadalajara apra urbanizar y rehabilitar el Fuerte de San Francisco. La operación urbanistica se llevó a cabo, pero la rehabiitación nunca llegó. Años más tarde el gobierno del Partido Popular de Antonio Román denunció ante la justicia el incumplimiento de esa parte del convenio y reclamó el derecho de la ciudad a rehabilitar el Fuerte. Tras varias apelaciones el Tribunal Supremo desestimó las alegaciones de la Junta y dictó que el convenio debía cumplirse y que, por tanto, el Fuerte de San Francisco debía ser rehabiltiado por la Junta.

Ahora el gobierno local de PP y VOX se refiere a un informe llevado a cabo por los técnicos del ayuntamiento que cifran el coste de la rehabilitación en los 30 millones de euros. Y lejos de de aceptar esa idea, la Junta propone otro formato: Llevar la ciudad del cine de Castilla La Mancha al Fuerte de San Francisco. Con ello y dado que gran parte del Fuerte formarían parte de decorados de época, en vez de rehabilitarlo en su totalidad, solo consolidarían las edificaciones por una inversión inicial de 12 millones de euros, de los cuales 7,8 procederían de fondos europeos.





Ultimatum de la Junta al Ayuntamiento

El pasado lunes 4 de marzo el delegado de la Junta en Guadalajara, junto al miembro de la Castilla La Mancha Film Commission, Mike Villanueva, presentaron formalmente el proyecto de la Ciudad del Cine: Explicaron esa inversión inicial de 12 millones de euros, pusieron sobre la mesa un modelo de explotación de las instalaciones a través de una empresa privada y se habló de la riqueza que el proyecto podría traer a la ciudad no ya en ingresos directos, si no en los beneficios indirectos que generaría en cuanto a servicios, restauración y desarrollo empresarial. Solo existe un problema y es que los 7,8 millones de euros que conforman el grueso de esa inversión inicial, al proceder de fondos europeos tienen fecha de caducidad. O el proyecto está ejecutado al 30% antes de final de año y al 100% antes de junio de 2026 o no se reciben esos fondos. Siendo los plazos tan próximos José Luis Escudero, el delegado, lanzó el últimatum: "La Ciudad del Cine de Castilla La Mancha o es en el Fuerte de San Francisco o no será en Guadalajara". Y posteriormente, respondiendo a preguntas de los periodistas, le dio al ayuntamiento un plazo de dos semanas para responder si querían el proyecto antes de que empezaran a estudiar otras opciones para llevarlo a cabo en otras provincias.

La respuesta del Ayuntamiento de Guadalajara

Ha sido en la mañana de hoy cuando ha llegado la respuesta por medio del concejal de Hacienda, Alfonso Esteban y el de Infraestructuras, Santiago López. Ha sido este último el que lo ha dejado claro: "No es que digamos que no a la ciudad del cine, es que decimos sí a la ejecución de la sentencia y a la rehabilitación integral del proyecto".

Ambos han explicado que el pasado 1 de marzo recibieron un proyecto de convenio de colaboración explicando el proyecto de la Ciudad del Cine que, en palabras de López, solo pretendía privatizar el espacio del Fuerte, usurpar el uso del espacio y liberar a la Junta de la sentencia para rehabilitarlo.

Además han confirmado que el mismo lunes 4 de marzo el ayuntamiento instó la ejecución de la sentencia y que en los próximos días se convocará un pleno extraordinario para tratar este asunto y fijar una posición oficial del ayuntamiento a este respecto.