Un año en bici por el mundo desde Sacedón: así va la aventura de Marta y Alfredo

Él es mecánico de aviones ejecutivos y ella protésica dental. Él de Alicante y ella de Sacedón, el punto de partida de su aventura. Hasta que se decidieron, vivían en Madrid contentos y felices con sus trabajos y aprovechando las vacaciones para hacer lo que siempre les ha gustado: viajar. Lo hacían de todas las maneras, de mochileros o en su furgoneta - camper.

"El covid nos hizo ver que si queires hacer algo, tienes que hacerlo, quizás luego sea demasiado tarde. Nos decididmos a vender prácticamente todo lo que teníamos y durante dos años vivimos en nuestra camper en Madrid. Ibamos a nuestros trabajos y ahorrábamos lo que podíamos para el viaje". Así de de fácil, por lo menos eso parece cuando lo cuenta Marta.

Fue el 7 de enero de 2023, casi con los reyes magos, que emprendieron rumbo a oriente. Ellos no lo hacían en camello, sino en bicicleta y vía Francia. El objetivo era disfrutar, descubrir culturas y también divulgar el medio rural de otros países. "Te das cuenta de que no es un problema nuestro, la despoblación afecta a todos los países. Es normal que la gente se quiera ir a las grandes ciudades. Creo que en Europa es muy parecido a España, me espero que a partir de ahora que salimos del continente sea diferente", dice Alfredo.





Divulgación, entretenimiento y peligros

En sus visados pone sus nombres, pero en redes no los encontramos así, sino como Universal Nomadas. Tienen cuenta de Instagram y de youtube y allí van subiendo partes de sus aventuras. Así conocemos que uno de los momentos en los que más miedos han pasado ha sido en Rumanía, cuando les sorprendió una tormenta eléctrica con el único refugio de su tienda de campaña o el dato que precisamente Rumanía es el país de Europa con más osos con cerca de 8.000 ejemplares.

Pero no solo aprenden sus seguidores, ellos son los primeros que se llevan experiencias. "Hemos aprendido a no dar nada por sentado hasta que llegas al sitio, igual piensas que tu refugio de una noche está abierto y cuando llegas te lo encuentras cerrado y tienes que buscarte la vida. Y lo mismo al reves, quizás tienes tu peor día, de más frío, cansancio o lo que sea y te encuentras a gente que te ayuda y te lo cambian en un momento".





Problemas físicos y mecánicos

Recorrer varios millares de kilómetros en bicileta, por supuesto, da para muchas anécdotas. "Hemos cambiado muchas pastillas de freno, con las alforjas tan cargadas cuando haces bajadas, las ruedas se las comen... También hemos tenido que cambiar dos otres ruedas ya". Son problemas lógicos de una aventura como está, pero tampoco están exentos de los físicos. Marta ha tenido problemas en sus piernas, lo que les ha obligado a dejar de lado las biclietas por un tiempo y coger un vuelo para visitar Egipto o el Líbano. Incluso ahora, en plenas navidades, los padres de Alfredo han sufrido los problemas mecánicos en su autocaravana, la que estaban reparando mientras hablaban con nosotros en COPE Guadalajara.

Ha sido un año de una aventura llena de experiencias increíbles, peligros salvados y miedos superados. Ahora les espera Irán, de la que acaba de regresar el español encarcelado durante un año Santiago Sánchez, "no tenemos mucho miedo, al final hay muchos turistas a los que no les pasan esas cosas y no tenemos porqué nosotros a los que les vuelva a ocurrir. Iremos con cuidado y respetando su cultura". Después, Pakistán, la India y Nepal para abrir más tarde el capítulo del sureste asiático.

Un viaje con fecha de salida, el 7 de enero de 2023, pero sin la vuelta en el horizonte. Hasta que las piernas, el dinero o las ganas les aguanten. Esto último quizás sea lo menos probable porque, como nos dicen, están más unidos que nunca.