Todo es 'Comer y Contar' en Guadalajara este fin de semana

Desde las 17:00 horas de este viernes 16 de junio, con el primer cuento a cargo del Alcalde ya en funciones, Alberto Rojo, hasta las 15:00 horas del domingo 18, con el cierre de la Banda de Música Provincial, Guadalajara se sumerge en la magia de la narración oral con la celebración del Maratón de los Cuentos 2023, revalidando así su record de pasar 46 horas ininterrumpidas contando y escuchando historias de todos los géneros, acentos, procedencias y tradiciones.

La cita, que cumple su 32ª edición, lleva por lema este año 'Comer y Contar', una temática de fondo que, según la presidenta del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, Concha Carlavilla, "está dando muchísimo juego".

Y es que, además, de haber "montones de cuentos que hablan de la comida", el lema "nos conecta con ese lado tan Mediterráneo que es el de reunirnos con familia o con amigos para cenar o para comer, y con esas tertulias eternas en las que nos contamos tantas cosas".

Pero, más allá de lo sensorial y de lo tangible, Carlavilla reivindica la importante labor de la palabra como alimento del espíritu, explicando que "el alimento, no sólo es el físico, el que nos nutre para que no pasemos hambre y porque lo necesitamos para estar estupendamente bien de salud, sino que además necesitamos el alimento del espíritu, a través de la palabra, en este caso de los cuentos".

De este modo, con el objetivo de saciar el hambre física y espiritual del público, el Maratón de los Cuentos de Guadalajara incluye como novedad este año un espectáculo ofrecido por tres reconocidos narradores que se van a atrever a contar sus mejores historias mientras elaboran algunas recetas típicas de sus familias y lugares de origen.

Bajo el título 'Guisanderas. Recetas, consejas, guisados y sucedidos', los gallegos Quico Cadaval y Soledad Felloza, junto con el zamorano José Luis Gutiérrez, 'Guti', convertirán el patio del Instituto Liceo Caracense de Guadalajara, antiguo Convento de la Piedad, en una gran cocina en la que poder "rendir tributo a aquellas manos encallecidas, a las cazuelas generosas que los acogieron, a las mujeres que los colmaron de rezos, recetas, cuentos y sucedidos", tal como reza el texto de la presentación de su actuación.

(José Luis Gutiérrez, 'Guti')

"Será un acontecimiento magnífico en el que van a salir alimentados de cuerpo y alma", nos ha garantizado Guti, tras recordar que el espectáculo que traen el domingo a partir de las 11:00 horas a la capital alcarreña "también nació con Celso Fernández, que esta vez no ha podido estar, e intenta llevar al público a lo que es una cocina en la que después trabajamos" haciendo uso de esos "materiales de la memoria recogidos de gente anciana, de mujeres normalmente; gran parte de nuestras recopilaciones están hechas en la memoria".

De hecho, el propio Guti, además de pertenecer a una familia "en la que siempre se ha contado", se ha dedicado durante años "a escuchar viejas, como yo digo, a grabar gente mayor por los pueblos, que es la que me ha enseñado todo lo que sé".

En cuanto a su vertiente culinaria, el gaitero, cantador, bailador y narrador oral zamorano ha confesado proceder "de una estirpe de grandes guisanderas: mi tatarabuela iba a las bodas a hacer el arroz, mi madre guisaba, mi abuela guisaba, estoy rodeado de mujeres que guisan por todas las partes" y, habiéndose quedado ya sin padres y abuelos, se siente con el placer y la obligación de dar de comer cada domingo a "una familia enorme alrededor y a todos los amigos".

En esta ocasión, el menú elaborado por el trío cuentista estará compuesto por "una sopa de ajo de mi abuela, tal como se hacía en casa de siempre", ha adelantado Guti, dejando claro que el secreto de su receta está en hacerla "con mucho amor y muy buenos ingredientes".

"Aquí enfrente tengo la panadería Las Carabelas, que me van a amasar ocho hogazas de cuatro kilos; el pimentón me lo traen los amigos de Villanueva de la Vera; los ajos son de un pueblo de aquí, de Cuelgamures; la manteca es de la matanza de casa", ha indicado el 'chef' zamorano, añadiendo que, como segundo plato, realizarán y servirán una"de las recetas de la madre de Quico Cadaval, que es una de las mejores guisanderas que yo he conocido: carne asada, que es otro plato mítico que los habituales de Guadalajara, que conocen muy bien a Quico, han oído contar muchas veces el cuento de Edipo Rey mientras la madre de Quico guisaba carne al caldero".

La lenta y amorosa elaboración de la carne, que por cierto "es de Guadalajara", prolongará la duración del espectáculo de Cadaval, Felloza y Guti durante unas dos horas y media, "porque la sopa se hace deprisa, pero la carne no, que lleva dos horas y media, así que contaremos el tiempo que tarde la carne en hacerse", ha concluido Guti, que va a ser "la cuchara cantante" de la terna.

(Manoliño Nguema)

La otra gran novedad incluida en el Maratón 2023 llega mañana sábado 17 de junio, a las 11:00 horas, en torno a la figura de Marcelo Ndong, narrador al que se considera padre del teatro de Guinea Ecuatorial, formado en la Ciudad de los Muchachos de Galicia, un espacio ya desaparecido.

"Vamos a proyectar un documental titulado Manoliño Nguema", ha señalado la presidenta del SLIJ, Concha Carlavilla, avanzando que, después, "este documental conecta con una de las sesiones del Festival de Narración oral, que va a ser a las 20:30 el sábado, en la que Marcelo Ndong y Marcelo Bernabé nos llevan a escena esa vida".

Sin olvidar que el 32º Maratón de los Cuentos de Guadalajara se está celebrando después de que la ciudad de Guadalajara haya decidido entrar en la Red Europea de Lugares y Ciudades de Cuento, tal como se acordó por unanimidad en el Pleno municipal del Ayuntamiento de la capital el pasado 20 de marzo, coincidiendo con la conmemoración del 'Día de la Narración Oral'.

"Fue un acto muy bonito y emotivo, porque todo el mundo votó que sí y eso significa que todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en que Guadalajara se convierta en la sede de esa Red; ojalá lo logremos", ha deseado Carlavilla.

(Imagen del Maratón de los Cuentos de Israel Calzado)

Las secciones de Monucuentos, Narradores inauditos, el XXVI Festival de Narración oral o la Palabra Viajera, así como actuaciones de calle y los habitutales Maratones paralelos componen el menú del Maratón de los Cuentos en su trigésimo-segunda edición, que se desarrolla desde hoy viernes 16 hasta el domingo 18 de junio en Guadalajara.

Para consultar toda la programación, pincha en el siguiente enlace:

https://www.maratondeloscuentos.org/es/maraton-cuentos-2023/