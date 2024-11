El Tenorio Mendocino se vuelca con los afectados por la DANA

El Tenorio Mendocino ha recaudado 3.234 euros para los damnificados por la DANA. Su asociación creadora y organizadora, Gentes de Guadalajara, donará esta cantidad, a partes iguales, a las cuentas habilitadas con este fin por Cáritas y Cruz Roja.

Un total de 2.058 euros "han salido de los dos días del Tenorio, de lo que consumió en la taberna el público que asistió y de las camisetas y chapas del Tenorio que se vendieron", ha señalado el presidente de Gentes de Guadalajara, Felipe Sanz, añadiendo que los 2.058 euros restantes han sido aportados por "los miembros del elenco del Tenorio, socios, simpatizantes, los participantes del Tenorio".

Gentes de Guadalajara El Tenorio Mendocino es Fiesta de Interés Turístico Provincial y Regional

Y es que, tal como ha subrayado Sanz, su asociación "es sensible a todas estas cosas" y "no se puede quedar quieta ante algo así", tanto es así que "la idea de la donación no partió de la directiva, sino de la gente que está colaborando: de los chavales, de las chicas, de los actores, que dijeron a ver cómo podemos ayudar".

Gentes de Guadalajara Gentes de Guadalajara decidió suspender el pasacalles en solidaridad con las víctimas

Sin olvidar que, ya el pasado viernes, 1 de noviembre, en señal de solidaridad con las víctimas mortales y personas afectadas por el temporal, Gentes de Guadalajara decidió suspender el pasacalles previo a la representación del Tenorio y realizar un minuto de silencio a las 20:30 horas en la plaza de Santa María.

"El pasacalles es algo ajeno al Tenorio Mendocino, es algo mucho más festivo, más colorido, para animar a la gente que se acerque y decidimos que era algo superfluo en la representación", ha explicado Felipe Sanz, atendiendo a que "en estos momentos, que son muy delicados, puedes herir además sensibilidades de alguien que puede decir que con la que está cayendo por qué tengo que estar aguantando a unos tíos vestidos de lagarteranas pasando por la calle".