Perales y Piqueras reivindican su tierra como artífice de su éxito al recoger sus Medallas de Oro de C-LM

El periodista albaceteño Pedro Piqueras y el cantautor conquense José Luis Perales han recibido este lunes en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha sendas Medallas de Oro de la Comunidad Autónoma, galardones recibidos un año después de ser concedidos en un acto en el que también han sido reconocidos todos los colectivos que han luchado en primera línea contra la pandemia sanitaria.

El primero en hablar ha sido José Luis Perales, quien ha tenido palabras desde la tribuna de oradores para felicitar a todas las personas que se han entregado en la pandemia, tras lo que ha reconocido sentirse "pequeño" en este acto al compartir reconocimiento con Pedro Piqueras.

Según ha dicho, el premio "más importante" de su vida ha sido nacer en esta tierra. "La que pinta un mar azul sobre tierras pedregosas", ha dicho para hablar de su Alcarria natal.

Ha lamentado la "falta de alicientes" de su comarca, arrasada por la despoblación, recordando cómo a los 14 años dejó su pueblo, su familia y su infancia para "cruzar La Mancha" y llegar a Sevilla tras parar en Aranjuez.

En un vídeo previo a la recepción de la Medalla, Perales arrancaba sus palabras recordando su primer día de escuela en Castejón, su localidad natal. Fue allí donde un profesor pidió voluntarios para participar en la rondalla del pueblo en lo que fue su primer contacto con la música.

Desde allí a la tuna de Sevilla, donde un buen día escribe una canción desde el cuarto de las escobas: "Una melodía bastante anodina, sin encanto, pero que fue un hallazgo para mí", recuerda de lo que fue su primera canción.

Pero Castejón sigue siendo la cuna de su inspiración, donde ha escrito casi todas sus canciones, según ha relatado Perales.

El cantautor ha repasado sus viajes, conciertos y reconocimientos recibidos como preludio a una gran gira de despedida con infinidad de pases, tras lo que ha querido tener palabras de recuerdo a quienes "se han dejado la vida por defender la vida de los demás" durante esta pandemia.

PIQUERAS RECUERDA A MIRÓ, CANDAU, HERMIDA O VASIE

Pedro Piqueras ha seguido a Perales en el uso de la palabra y también le ha brindado agradecimiento y honores: "También para mí esto es un reconocimiento de corazón a corazón. Enhorabuena José Luis", le ha dicho antes de que el cantautor comience "con juventud" su inminente gira.

El periodista albaceteño ha hablado de sus referentes y compañeros de viaje, teniendo palabras especiales para los periodistas Ángel Cuevas y Eduardo Cantos. El primero, "amigo en la facultad, inteligente y justo", de quien aprendió "la prudencia y la relatividad"; el segundo, la primera persona que apostó por él en 1993 en el Diario Pueblo de Albacete. "Se lo llevó la pandemia sin poder darnos un abrazo".

Tras ellos, Jordi García Candau o Jesús Hermida también han tenido protagonismo en la alocución de Pedro Piqueras, "feliz" con una Medalla que tiene "obligaciones", como la de "servir al progreso de la Comunidad Autónoma".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el vídeo previo, ha recordado los primeros reportajes que como periodista empezó a confeccionar desde Albacete, tras lo que ha hecho un repaso de su carrera hasta que, dejando atrás RNE, Pilar Miró le abriera la puerta de la televisión tras una entrevista con Jesús Hermida.

"Me llamó para ofrecerme el telediario de las nueve de la noche, algo que me asustaba. Le dije que me dejara pensarlo un tiempo, y ella me dio cinco minutos", ha rememorado.

Desde entonces, arrancó una carrera desde TVE hasta Tele 5 dejando atrás Espejo Público, con quince años de carrera en la cadena de Vasile.

Todo ello, "un camino que no se hace en solitario", ya que "nadie llega solo", incluso en los trabajos más solitarios. "Tengo mucha gente a quien agradecer las cosas, sobre todo la conciencia de que no he caminado solo por este mundo, que he caminado acompañado y con la protección de mucha gente que me ha querido", ha rematado Piqueras.

LA PRIMERA LÍNEA CONTRA EL COVID, PROTAGONISTA

Este acto institucional ha servido para rendir honores a la primera línea de batalla contra el coronavirus en la región, ya que una treintena de Medallas de Oro han ido a parar a colectivos que prestaron su tiempo a frenar la pandemia en distintos frentes a lo largo de toda la Comunidad Autónoma, distinciones que se suman a las ya otorgadas el pasado año 2020 al periodista albaceteño Pedro Piqueras y al cantante conquense José Luis Perales, que no pudieron recoger su galardón por la situación sanitaria.

Más de medio centenar de reconocimientos que han sumado a las habituales Medallas de Oro una 'Medalla de Oro COVID' para 30 sectores, desde la Guardia Civil, el Ejército, la Policía Nacional, la Policía Local, Protección Civil, Geacam o agentes medioambientales hasta la tercera edad, profesionales de medicina y salud pública, personal de gestión de servicios hospitalarios, auxiliares en resistencias, farmacias, proveedores de material sanitario, ambulancias, transporte de mercancías, agricultores, Cruz Roja, el 112, el parque móvil de la Junta, docentes, trabajadores sociales, funerarias y profesionales del comercio.

Toda vez que el pasado año la pandemia obligó a cambiar el formato de Día de la Región, para esta edición se recuperan las Medallas de Oro para Pedro Piqueras y José Luis Perales.

Además, este año Castilla-La Mancha nombrará a siete vecinos como Hijos Predilectos. La atleta internacional Paula Sevilla, el presidente de la patronal albaceteña Artemio Pérez, las hermanas historiadoras María y Laura Lara y los hermanos Andrés tendrán este reconocimiento.

Los hermanos Javier y Ángel Corral, empresarios de la lavanda; el presidente de Solimat, José Luis García Paniagua; Librado Loriente Arribas, del Grupo Librado; y Manolo El del Bombo, natural de San Carlos del Valle, completan esta lista.

Como Hijo Adoptivo, el actual director de Relaciones Institucionales de Mahou San Miguel, el burgalés Alberto Velasco, recibirá este reconocimiento.

21 PLACAS AL MÉRITO

Más de 20 castellanomanchegos tendrán su Placa al Mérito este año 2021. El Club de Rugby 15 jabalí de Guadalajara, Cooperativas Agro-alimentarias; Vivesur, El Cantero de Letur, Félix Rodríguez de la Fuente, Grupo Miguel Bellido, Harinas de Castilla-La Mancha y Hermanos Lozano figuran en la lista.

José Luis Simoes, el Proyecto Life de conservación del lince, Manos Unidas, Médicos del Mundo, la panadería Rincón del Segura de Elche de la Sierra, el Parque Natural del Alto Tajo, la Selección de Balonmano, Tierras de Cerámica y el departamento de Violencia de Género de la Policía Local de Guadalajara completan las placas a entregar el próximo 31 de mayo.

Durante el acto se han llevado a cabo varias actuaciones con sello castellanomanchego, desde la puesta en escena de los grupos de percusión de los conservatorios Pablo Sorozábal de Puertollano y Marcos Redondo y Ciudad Real hasta el Coro Polifónico de Urda.

"SOIS MUY GRANDES"

Finalmente, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha mostrado su "inmensa gratitud" hacia todos los premiados. En primer lugar se ha dirigido a Perales y Piqueras, de los que, además de su mérito, ha destacado también "el apego" que sienten por la región.

"Sois muy grandes, sois además unos fieles representantes de una España que ha pasado muchísimas circunstancias", ha manifestado, destacando de Piqueras que "sabe hacer de todo, además de dar noticias" y de Perales que es uno de los artistas "más transversales" dentro y fuera de España.

Además, también ha querido personificar sus agradecimientos a los colectivos que han luchado contra la pandemia por su "inmenso trabajo", unas medallas que, ha dicho, eran de entrega "obligada y excepcional".