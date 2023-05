Noelia Sánchez (afectada por Covid persistente): "Es algo con lo que tienes que aprender a vivir"

Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretase el pasado viernes el fin de la emergencia internacional por COVID, son días de hacer balance, tanto de contagios totales como de fallecimientos a lo largo de los tres años y tres meses que han transcurrido desde que se activó la alarma hasta que el 5 de mayo se dio por concluida.

Pero además, a los 765 millones de diagnósticos y los 6,9 millones de muertes que deja como saldo oficial el coronavirus en el mundo (cifras cortas con respecto a la realidad, puesto que la propia OMS estima que se ha cobrado 20 millones de vidas), hay que añadir los casos de personas que han desarrollado Covid persistente.

Se calcula que entre un 10% y un 15% de las personas afectadas por Covid-19, incluso quienes la atravesaron con síntomas leves o sin ellos, desarrolla estaafección que ya ha sido reconocida como patología por los organismos oficiales.

En España, se estima que más de 1,3 millones de personas padecen los síntomas de la que la OMS ha dado en llamar 'condición post Covid-19'. Una de ellas es Noelia Sánchez, una guadalajareña de carácter activo y enérgico, que, tras los ocho meses durante los que sufrió la dureza de la infección en 2021, tuvo que asumir que, de alguna manera, el virus se había quedado a vivir con ella.

"Pasé el Covid en las Navidades de 2021", ha recordado aún con angustia en los micrófonos de Mediodía COPE Guadalajara, añadiendo que su estado de salud era "malo,con muchísima fiebre, diarrea, vómitos, dolor de cuerpo... no valía tenerme en pie, así que fueron unos días muy duros; esto hay que pasarlo para saber lo que es".

Mientras a sus dos hijos les costó un mes y medio de recuperación aproximadamente, ella tardó "casi 8 meses", de hecho, tuvo que ser derivada al Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajaracomo consecuencia de "un dolor en el lado derecho a la altura de la costilla, en el pulmón, que pensaban que era un trombo; me hicieron un angiotac y me hicieron un montón de pruebas".

Descartado el trombo, la relativa tranquilidad de Noelia quedaba nublada por los efectos incapacitantes de su dolencia, ya que, tal como ha contado, "no podía poner una lavadora, no podía bajar al colegio a mis hijos, daba dos pasos y me fatigaba; las medicaciones que me pusieron de corticoides me aceleraban de una manera horrorosa: fueron 8 meses muy duros".

Y es que, a las consecuencias fisiológicas de la Covid persistente, hay que añadir las psicológicas, que obligaron a esta vecina alcarreña a estar medicada, "con pastillas para poder dormir, con pastillas para levantar el ánimo, piensas que no vas a volver a ser la misma".

Efectivamente, no lo fue, porque, a pesar de pasar a estar de alta a los ocho meses, sufrió "dos recaídas", que le llevaron a convertirse en paciente crónica de "la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Guadalajara, donde los médicos determinaron que me iban a poner un tratamiento de lidocaína, para frenar la dolencia que a mí se me había quedado".

Y, aunque con dicho tratamiento Noelia ha reconocido notar "mejoría" en cuanto a intensidad y frecuencia de esa contracción pulmonar a la altura de la costilla, la permanencia innegable del Covid se hace presente "en el momento en el que cojo cualquier virus a nivel pulmonar o catarro" que, en su caso, cursan con síntomas "a lo bestia: fiebres muy altas, diarreas, vómitos, una tos horrorosa, y, claro, pues los médicos me llevan muy controlada".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Es algo con lo que tienes que aprender a vivir", ha subrayado esta afectada de Covid persistente, lamentando que "a nivel psicológico, afecta muchísimo, porque yo soy una persona muy activa y esto te limita, no sólo a nivel laboral, sino también a nivel mental y emocional, así que debes asimilarlo poco a poco, hacerte a la idea de que esto lo vas a tener para siempre".

Aun con todo, si algo ha aprendido Noelia Sánchez en esta dura experiencia médica y vital es que "el Covid ha hecho mucho daño, no es un tema para tomarlo a la ligera; hay que aprender a vivir con ello y, sobre todo, hay que seguir viviendo, que es lo importante".