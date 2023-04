Un guadalajareño viaja a Belgrado para 'disparar' a sus ciudadanos en plena calle

El guadalajareño Virgilio Hernando Vañó viaja este lunes hacia Belgrado. Su objetivo, al igual que el de su cámara fotográfica, es captar, durante los próximos siete días, imágenes de lugares, eventos y personas en las calles de la capital serbia.

Y es que Hernando ha sido el único fotógrafo español elegido por el Ministerio de Integración Europea de aquel país para participar en el proyecto 'Applied Nostalgia' ('Nostalgia Aplicada'), implementado por el Gobierno de Serbia desde 2007 con el fin de promover los valores culturales serbios de cara a su próxima integración en la Unión Europea.

De hecho, el proyecto está diseñado como una secuencia de exposiciones fotográficas de dos autores, uno de Serbia y otro del país que ostenta la presidencia semestral del Consejo de la UE que, en el segundo semestre de 2023, corresponde a España. Ambos deberán seleccionar 20 imágenes tomadas en la capital serbia y española, respectivamente, que mejor ilustren los aspectos comunes entre ambos países para, después, organizar con ellas dos muestras: la primera, este verano, en el Instituto Cervantes de Belgrado. y, en otoño, en el Espacio Cultural Serrería Belga, en Madrid.

(Fotografía de Virgilio Hernando, Premio 'Ciudad de Úbeda')

"Se trata de hacer fotografía de calle que es en lo que yo estoy especializado y lo que más me gusta", ha explicado el autor alcarreño momentos antes de partir hacia su destino, subrayando que su concepción del arte fotográfico, salvo durante la pandemia de la Covid-19, no contempla una calle vacía, sino "con gente andando, en sus negocios, hablando por teléfono, charlando en un bar, etc", quedando evidente en sus fotografías que las verdaderas protagonistas son "las personas".

No en vano, su gran capacidad para captar la esencia de los lugares a través del alma de las personas que los habitan en cada momento le ha valido al fotógrafo guadalajareño importantes premios, como el de Honor en el 55º Concurso Nacional de Fotografía 'Abeja de Oro', organizado por la Agrupación Fotográfica de Guadalajara (AFGU), en cuyas ediciones de 2016 y 2017 fue merecedor de la Medalla de Plata, así como la de Bronce en la de 2011.

La Silver Medal FAF en el XII Concurso Internacional de Fotografía Fundación ASISA 2020 o la Bronze Medal FCF en el XXXIV Concurso Fotográfico International 'El Trabajo y los Oficios', en 2022, son dos ejemplos de los destacados reconocimientos conseguidos por Virgilio Hernando Vañó a nivel internacional.

De este modo, ya jubilado de su actividad profesional como auditor en una entidad financiera, el fotógrafo guadalajareño se lanzará desde hoy y durante siete jornadas a dar rienda suelta por las calles belgradenses a la que es su pasión desde hace 12 años, la fotografía con la persona en el centro del foco.

Durante su estancia, además, mantendrá contactos con altos representantes del Gobierno serbio y de la Embajada Española y será entrevistado en el Instituto Cervantes de la ciudad balcánica para grabar un reportaje que se emitirá conjuntamente con las exposiciones citadas anteriormente.





