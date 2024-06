Con 21 años, Adrián Nieto se ha alzado con el 'Premio Castilla-La Mancha es Talento Globalcaja' en la primera edición de 'Castilla-La Mancha es Moda', celebrada los pasados días 22 y 23 de mayo en Cuenca.

“No me lo esperaba, porque había muchísimo nivel, pero siempre piensas que puedes ser tú, que puedes ser afortunado y tienes esa confianza", señala el diseñador guadalajareño, sintiéndose "muy agradecido" al jurado que, presidido por Ulises Mérida, eligieron su modelo de entre los más de 40 trabajos presentados por jóvenes diseñadores de la región, un arriesgado mono de tartán, combinado con un corset y una tiara de polipiel.

Mono de tartán con el que Adrián Nieto ha ganado el 'Premio Castilla-La Manca es Talento Globalcaja'

"Previamente, ha habido un proceso de referentes de inspiración, que vienen un poco del tartán, del tejido, de los clanes de Escocia, del movimiento Punk, mezclando eso y siguiendo a grandes referentes como Vivienne Westwood, Alexander McQueen, salió esta colección", explica, refiriéndose a su diseño rompedor, fruto de la colección realizada para su trabajo final de ciclo.

Además, como recompensa a su triunfo en la pasarela de 'Castilla-La Mancha es Moda', el creador alcarreño tendrá la oportunidad de desfilar el próximo año con una colección propia, de la, aunque todavía tiene tan sólo "alguna idea en mente", se plantea con gran ilusión como "un reto completamente nuevo, diferente, que tengo muchísimas ganas de comenzar".

Lo que está claro es que los primeros pasos de Adrián Nieto en el camino de la moda y del diseño están siendo exitososos, a pesar de que ambos ámbitos no se correspondían con su vocación inicial, de hecho, "nunca había cosido" -confiesa.

"El arte me ha encantado desde pequeño; me tiraba horas dibujando, pero luego, tras terminar el Bachillerato Artístico, necesitaba algo más", recuerda, añadiendo que fue esa necesidad la que le impulsó a cursar el Ciclo Superior de Estilismo e Indumentaria en la Escuela de Arte Elena de la Cruz de Guadalajara. Sin olvidar que su gusto creciente por la moda también se debe a la influencia en él de "diversos programas de televisión, como Drag Race", un programa del que le cautivaba "el momento de pasarela final, en el que se presentan los looks y hay cosas tan creativas y tan originales, es lo que más me llamó la atención de decir, oye, con la moda se pueden hacer también este tipo de cosas sorprendentes y se puede jugar con las telas de esta manera y crear siluetas tan deslumbrantes".



De este modo, Adrián Nieto ha encontrado en la moda la posibilidad de "crear cosas únicas", en su caso, especialmente enfocadas a "presentaciones o donde haya que presentar un look único o cosas así", tales como diseñar "vestuario escénico, vestuario para artistas", de entre las que, sin dudarlo, elegiría a "Taylor Swift", con la que el guadalajareño está "a muerte".

Sin embargo, el verdadero sueño de este joven diseñador guadalajareño es tener su propio taller, "donde crear cualquier cosa que se me ocurra, tener ese espacio para mí, incluso poder compartirlo con otras personas; también sacar mi propia marca, evidentemente".