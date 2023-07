Gafas de realidad virtual para los niños en Urgencias del Hospital de Guadalajara

Unas gafas de realidad virtual son el nuevo recurso utilizado en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Guadalajara para que los niños estén más tranquilos y sientan menos dolor durante su estancia, sin necesidad de utilizar fármacos.

La novedosa herramienta es una de las experiencias que el centro hospitalario guadalajareño ha compartido en el XXXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES), que ha reunido a más de 3.000 profesionales en el Palacio de Congresos de IFEMA, en Madrid.

"Esto es una medida no farmacológica", señala la supervisora de Urgencias del Hospital, Leticia Solís, explicando que a los pequeños se les ponen las gafas, a las que "se acopla el móvil de los papás y se pone algún vídeo que pueda ser de interés para ellos, como un parque de atracciones o ver animales salvajes".

De este modo, los niños "se aislan", resultando "bastante exitosa la canalización de la vía, porque no se mueven y no necesitan tanta sujeción", apunta Solís, asegurando que este recurso tecnológico está obteniendo "un porcentaje bastante alto de satisfacción; ahora mismo, en los pacientes que estamos valorando, se logra un 99% de tasa de éxito en el primer intento de canalización, y en cuanto al alivio del dolor, los niños refieren que no han sentido nada, así que estamos muy contentos con esta nueva iniciativa".

Equipo de Enfermería del Hospital de Guadalajara

En el trigésimo-tercer Congreso Nacional de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias también se ha presentado, por parte de Enfermería, un trabajo sobre la novedosa Sala de Transferencia, que permite descongestionar los boxes de urgencias, reducir las esperas, tanto en el ingreso como en el alta y posterior traslado, y aumentar la seguridad de los pacientes con su identificación inequívoca, ademá de facilitar la información que se da a los primeros pacientes y sus familiares.