David Moss, marca creada por el diseñador David Pérez Martínez, se ha impuesto en el XIII Concurso de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda, que abrió la Feria Internacional del sector textil desarrollada hasta este pasado domingo en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de la capital tinerfeña.

Con su colección titulada 'Blossom', el creador alcarreño ha cautivado por unanimidad al jurado presidido por la actriz y modelo Bibiana Fernández.

"Estuve hablando con ella y fue increíble, porque la admiro mucho", nos cuenta Moss, considerando "increíble que una persona con su talento y con toda su carrera me dijera que le había encantado mi colección, que la había votado y me diera la enhorabuena".

En definitiva, para el artista guadalajareño volver a casa con el galardón "ha sido un subidón increíble" y ha servido para reconocer todo el trabajo de la colección presentada en la pasarela tinerfeña bajo el título de 'Blossom', cuyo significado es "renacer, como florecer", ya que, tal como confiesa, a sus 33 años, ha experimentado "un cambio trascendental en ciertos aspectos y lo he querido reflejar en la colección", inspirada, como de costumbre, "en las formas de la naturaleza, que esta vez son flores".

Teñida "en tonos pastel", dentro de "una gama cromática muy cuidada", la propuesta de Moss está compuesta por "vestidos bastante femeninos", en los que están muy trabajadas "las formas, sobre todo de las partes de arriba", marcadas por "volúmenes bastante grandes" y con una clara reminiscencia, en esta ocasión, "de la belleza más clásica de los años 50, 60, cuando todo era muy femenino, muy naif, los colores muy pastel. Esa esencia es la que he traído, pero luego dándole una visión contemporánea actual. Es otra parte de mí que me gusta mucho, porque la gente piensa que somos sólo una cosa y, en realidad, somos muchas".

David Moss en Tenerife Moda 2024

En cuanto a los tejidos, en la mayor parte de los modelos "son de fiesta, tipo mikados, satenes", debido al gusto del diseñador alcarreño por reutilizar materiales.

"Me gusta mucho reutilizar material que ya tengo. Hay algunos de los looks en los que he cogido restos de todos los proyectos que he tenido, los he juntado y luego, complementándolo con alguna nueva, he creado toda la colección", explica él mismo, apuntando que el concepto en el que están basados sus diseños es el de "crear un paraíso artificial donde yo puedo plasmar mis ideas y crear todo lo que viene siendo el concepto de mi marca".

Y es que si algo mueve la vocación de este creador con 'atelier' en Viñuelas, el pueblo de su padre, es encontrar en la moda "mi propio refugio, mi espacio y mis ideas, donde me gusta refugiarme del resto del mundo", pero además, poder crear gracias a ella "identidades y que la gente pueda crear su propia imaginaria a través de mi ropa y que la puedan utilizar".

Por eso, aunque David Moss también atiende encargos a medida, adaptándose a diferentes tipos de clientes, las colecciones que ha presentado hasta este momento "no son muy comerciales; son un poco de espectáculo, más para artistas".

Aun con todo, recién conseguido el premio del XIII Concurso de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda, el guadalajareño está ya inmerso "en un proyecto con una marca de Estados Unidos y en septiembre sacaremos nuevas cosas. Será una colección más comercial, aunque también habrá looks espectaculares", haciendo gala de la dualidad de su talento.