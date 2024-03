Como una lata de refresco, así es el satélite diseñado por alumnos: "De Guadalajara a Europa"

Johana Fernández, Iker Pastor, Samuel Martín, Daniel Ceciliano, Héctor Verdeal y David Voica, son los alumnos más brillantes en lo que se refiere a tecnología. Estudian a diario 1º de Bachillerato en el IES Newton-Salas de Villanueva de la Torre, en Guadalajara.

Podríamos estar ante alumnos que en un futuro, podrían ser prodigios en electrónica, tecnología y programación. Con el apoyo de la profesora de Tecnología e Ingerniería I, María Higuera y y el profesor de Desarrollo Digital, Francisco Javier Madrid, están diseñando un satélite (Sat) del tamaño de una lata de refresco (can).

¿Cómo lo crean?

La profesora del Departamento de Tecnología del IES Newton Salas de Villanueva de la Torre, María Higuera, nos ha contado en COPE Guadalajara que es uno de los proyectos educativos "que tiene la Agencia Espacial Europea, se llama CANSAT. En el mes de abril, el día 11, nuestros alumnos van a lanzar un satélite del tamaño de una lata y sería desde el Aeroclub de Sotos, en la provincia de Cuenca. Se trata de un proyecto en el que combinamos electrónica y programación y el objetivo es conseguir datos de fuera, del espacio exterior".

¿Qué podremos saber con este satélite?

Este pequeño satélite puede ofrecernos datos como "la temperatura, la presión, la altitud, localizar dónde está este satélite, y sobre todo luego tienen ellos que exponerlo ante un jurado y competir contra otros centros de la comunidad", nos contaba esta profesora.

"Estamos imprimiéndolo en 3D, lo que es la estructura, y todos los componentes que van dentro los hemos comprado, pero nuestro trabajo es unirlos y programarlos. Y desde el helicóptero tiran un cohete con los satélites, los CANSAT-6 del tirón y llegan como a un kilómetro de distancia del suelo. La caída va a ser muy rápida, menos de dos minutos se supone que ya tienen que estar en tierra firme.

La Competición CanSat se realiza a nivel europeo. Para seleccionar al equipo que representará a España en la competición europea, se realiza una fase Nacional, en la que participa un equipo de cada Comunidad Autónoma. Las Comunidades autónomas pueden organizar Competiciones Regionales para seleccionar al equipo que les representará en la final nacional.

Alumnos

Daniel, uno de los alumnos que participa en este proyecto nos contaba que "lleva un plástico que sería el filamento porque está diseñado lo que sería la carcasa en 3D para mayor facilidad y saber más conocimiento de cuáles son las medidas y poner las medidas exactas. Encima hemos metido un par de varillas de metal para poder tapar las tapas y que no se puedan salir en el lanzamiento ni nada. Tiene un paracaídas de tela sujetado a una argolla para la bajada, para que sea más controlada y no sea una bajada directa con un impacto al suelo".

A Daniel le encanta el mundo tecnológico porque "me he criado con las tecnologías, siempre he tenido un ordenador enfrente, una tablet y está interesante porque no es lanzar una lata, ¡uy qué divertido!, sino tomar las medidas para poder saber la presión, la altitud, que eso es lo mejor que puede servir para lanzar una cometa o para ver si dependiendo de la altura la temperatura cambia, para hacer algún rescate, el viento, diversas cosas que está interesante saber".





