Busca Pareja para correr: este domingo participa en una cita deportiva "emblemática" de la Alcarria

Si te gusta el deporte popular y, más concretamente, correr disfrutando del patrimonio urbano y natural, tienes cita este domingo 28 de septiembre junto al Lago de Pareja, que es precisamente el entorno que bautiza a una de las citas deportivas más emblemáticas de la comarca de la Alcarria, la Carrera Lago de Pareja, que cumple su décima edición.

Organizada por el Club Pareja Runners con la colaboración del Ayuntamiento parejano, ofrece dos recorridos principales, uno de 10 kilómetros, que es puntuable para el Circuito Provincial de la Diputación de Guadalajara, y otro de 5 kilómetros, que se combina con la tradicional marcha andariega, que está abierta a toda la población.

Imagen/Ayuntamiento de Pareja La Carrera Lago de Pareja recorre lugares emblemáticos del patrimonio del municipio alcarreño, como la puerta sur de la Iglesia Parroquial

"La de 10 kilómetros presenta un recorrido exigente pero muy bonito" -ha señalado en Mediodía COPE en Guadalajara, el alcalde de Pareja, Javier del Río, teniendo en cuenta que la prueba "recorre los lugares más emblemáticos de Pareja", con su punto de partida "desde la Plaza Mayor, desde la puerta del Ayuntamiento", para pasar después "por la Puerta del Sol, que es la portada renacentista de nuestra monumental iglesia parroquial" y continuar "por dentro de la Plaza de Toros, un coso taurino muy coqueto y muy bonito". A continuación, los corredores deberán "bordear la Muralla Medieval y el Torreón y después bajarán por el carril bici peatonal al Lago de Pareja".

Pero, además del disfrute de atravesar corriendo esos hitos patrimoniales del municipio, otro reclamo que hace que la Carrera Lago de Pareja tenga cada año más tirón es el mimo con el que sus organizadores atienden a todos los participantes.

Imagen/Ayuntamiento de Pareja Las carreras infantiles darán comienzo a las 10:00 horas

"Es un trato especial al corredor" -ha asegurado Del Río, apuntando que, además, se le hace entrega de "una suculenta bolsa del corredor con camiseta técnica, con calcetines y con un tarrito de miel de la Alcarria", entre otros obsequios, a los que hay que añadir premios para todos los participantes infantiles y "una paella popular para todos los deportistas y acompañantes".

El programa arrancará a las 10:00 horas con las carreras infantiles, adaptadas a cada categoría, mientras que la salida de las pruebas senior está prevista a las 11:00 horas.

Imagen/Ayuntamiento de Pareja La prueba de 10 kms es puntuable para el circuito provincial de la Diputación de Guadalajara

Las inscripciones para participar en la X Carrera Lago de Pareja permanecen abiertas hasta las 23:59 horas de este viernes y se pueden formalizar a través de la página web www.rockthesport.com, del correo ayuntamiento@pareja.es o del teléfono 949 35 40 03.