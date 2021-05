La atención telefónica en Atención Primaria "ha venido para quedarse" y debe formar parte de la prestación sanitaria a los castellanomanchegos, dado las ventajas que ofrece. No obstante, ha de añadir otras herramientas, como la videoconsulta y la interconsulta virtual, --que podría ver luz a lo largo de 2021-- y otorgar a los facultativos una mayor capacidad resolutiva.

Así lo ha confirmado el director general de Atención Primaria del Sescam, José Javier Carmona, que junto al director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros Cavero, ha comparecido en las Cortes regionales, a petición del PP, que demandaba saber si el Gobierno regional prevé introducir cambios en el modelo asistencial vigente en Atención Primaria en la provincia de Guadalajara.

En este marco parlamentario, el responsable regional de la Atención Primaria ha explicado que la pandemia ha cambiado la organización en todos los ámbitos asistenciales sanitarios, también en la Atención Primaria, en los centros de salud y consultorios. Por ello, para poder mantener la accesibilidad, el servicio y la garantía de seguridad de los pacientes en el contexto de COVID se instaló la modalidad de consulta telefónica de cribado, en base a la cual se decide cuál es la atención más adecuada para el paciente: una no presencial, si requiere atención en el centro o en el domicilio o si se resuelve con teleconsulta.

"Esta iniciativa ha sido generalizada en todos los servicios de salud y avalada por sociedades científicas y colegios profesionales.

La adaptación a esta nueva modalidad de atención no ha sido fácil ni para los profesionales ni para los pacientes, pero hemos logrado mantener la accesibildiad y la atención en límites adecuado", ha defendido Carmona, que ha recordado que para gestionar el aumento exponencial de demanda se reforzó el servicio mediante la puesta en marcha de un 'call center' regional, atendido por 85 auxiliares administrativos que recogen llamadas que esos centros de salud no pueden atender y facilitan cita a pacientes.

Dicho esto, el responsable de Atención Primaria de la región ha detallado que en las en zonas rurales más despobladas se crearon agendas para poder prestar atención telefónica diaria, y en función de la demanda de los pacientes se cita para consulta presencial o en el domicilio o se resuelve por teléfono. "No existe un día fijo de atención del consultorio pues se adapta a la necesidad objetiva de los pacientes", ha admitido.

"En la zona de Guadalajara el equipo directivo de la Gerencia trasladó a los coordinadores médicos y responsables de enfermería cuál debería ser la nueva forma de actuación y recuperar paulatinamente la atención habitual en consultorios y centros de salud conforme a evolución de la pandemia".

"Entendemos, y la bibliografía así lo refrenda, que la atención no presencial ha venido para quedarse. No sabemos cuánto durará la pandemia y si después vendrán otras, pero la atención no presencial debe formar parte de la atención sanitaria porque ofrece ventajas en algunas modalidades de prestación de servicio y sigue siendo necesaria para el seguimiento de los casos de COVID-19".

Consciente de que trabajar en este nivel de atención sanitaria no puede mermar la capacidad resolutiva, el Sescam ha dictado una instrucción en base a la cual se ha aumentado al capacidad diagnóstica de los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, con la intención de aumentar más esta capacidad posibilitando la petición de nuevas pruebas de imagen, trabajos en resonancia muscoloesquelética y el TAC craneal sin contraste. "Queremos continuar con la dotación de electrografía digital y la teledermatología de forma progresiva siguiendo en los consultorios de más población y en los puntos de atención permanente", ha terminado explicando Carmona.

INTERCONSULTA VIRTUAL

De su lado, el director general de Asistencia Sanitaria, que ha dado cuenta de los medios técnicos de los que disponen los profesionales de Atención Primaria para que puedan solicitar pruebas para los ciudadanos, se ha mostrado convencido de que dos proyectos, uno desarrollándose como el de videoconsulta, y otro en ciernes, como la interconsulta virtual, cambiarán el modelo de sanidad.

En el caso de la videoconsulta, que se desarrolla en Tomelloso, empezó en salud mental, donde se han llevado a cabo más de 800 consultas, y está a punto de iniciar andadura en dermatología, cirugía general, neurología o anestesia.

Respecto, al proyecto de interconsulta virtual, Ballesteros se ha mostrado confiado en que vea luz a lo largo de 2021. "Será una revolución en el sistema sanitario porque interconectará a todos los profesionales sin tener que desplazar al ciudadano", ha terminado destacando.

PRESUPUESTO

Mientras, el representante de Ciudadanos en la Comisión, David Muñoz Zapata, que ha arrancado su intervención preguntando a los responsables del Sescam por qué solo Toledo cuanta con una Gerencia de Atención Primaria, también ha reclamado saber qué cantidad del presupuesto de este 2021 se va a destinar a la Atención Primaria y, en caso de que se incremente, cómo lo van a percibir en el día a día los profesionales y los pacientes.

De igual modo, ha instando al Ejecutivo regional a que explique cuánto va a costar y cuándo va a ser una realidad esa teleasistencia sanitaria, alertando de que en muchas zonas de la región hay problemas de conectividad, al tiempo que ha reclamado aumentar el catálogo de pruebas diagnósticas que los profesionales de Atención Primaria puedan tener a su alcance para reducir las lista de espera.

Por último, ha querido saber si el Sescam va a activar un protocolo específico desde la Atención Primaria dirigido a personas que hayan pasado el coronavirus, a fin de realizarles un seguimiento específico, dados los múltiples casos de COVID persistente.

REDUCIR RIESGOS PARA LA SALUD

Más beligerante se ha mostrado la portavoz del PP en esta comisión, Ana Guarinos, que ha lamentado que los copiosos datos ofrecidos por ambos directores generales no hayan servido para concretar cuál es el futuro modelo de Atención Primaria en la provincia de Guadalajara, objeto de su comparecencia en Cortes. También ha alertado tanto el cierre de consultorios en muchos pueblos como la disminución de la frecuencia de dicha asistencia.

"Los datos son los datos pero hay que bajar al terreno e irse a los municipios de Castilla-La Mancha, sobre todo a los de Guadalajara, y preguntar a las personas si se sienten bien atendidas, cuántas veces tienen que llamar para ser atendidos no en su consultorio local sino en el de cabecera, al que no pueden llegar porque no haya transporte", ha denunciado la parlamentaria 'popular' que también ha hablado de la reducción en la periodicidad de la asistencia a los municipios, pues en muchos de ellos se ha pasado de dos visitas del profesional sanitario a la semana a una cada 15 días, algo que, según ha aseverado, nunca sucedió con el PP mandatando el Gobierno regional.

Y es que Guarinos también ha alertado de que la "telemedicina" no es solución para los problemas sanitarios que presenta la población, sobre todo en las zonas rurales, donde considera que "será la puntilla" tanto por el escaso número de personas que las habitan, como por la edad y las patologías que presentan.

"La observación de un profesional es fundamental para detectar dolencias y para ello es necesario la presencialidad y la restauración inmediata de la asistencia sanitaria presencial en Atención Primaria", ha añadido la diputada guadalajareña, que ha terminado lamentando que de poco vale aprobar leyes contra la despoblación si después a los habitantes de las zonas más afectadas no se les garantizan servicios públicos de calidad. "Que la lejanía o la poca población no suponga un riesgo para poder vivir en el mundo rural", ha reclamado.