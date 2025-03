Así ha quedado esta empresa de Guadalajara por la crecida del río Henares

Las lluvias torrenciales vertidas por la borrasca Jana en los últimos días y el desembalse desde ayer lunes por el desagüe de medio fondo del pantano de Alcorlo han puesto en jaque a todas las parcelas próximas al cauce del río Henares. Es el caso de una de las empresas más emblemáticas de Guadalajara, Gesfrío.

Ubicada en el kilómetro 4,6 de la Carretera de Tórtola, en Fontanar, parte de las instalaciones de esta empresa dedicada a la distribución de alimentos congelados y refrigerados de calidad han quedado completamente anegadas por la crecida del caudal.

"Nos entró el agua en dos de las naves que tenemos en la parte de abajo y se nos ha echado a perder toda la maquinaria que teníamos: los helados de Frigo, los botelleros de Estrella Galicia y los nuestros congeladores han estado flotando toda la noche por la nave”, relata el gerente de Gesfrío, Nacho Gutiérrez, sin alcanzar aún a calcular el coste de los daños, ya que "es posible que, con una limpieza, las máquinas, funcionen o puede ser que tengan algún fallo eléctrico que no tenga reparación. Hasta que no chequeemos, limpiemos todo y venga el técnico y las revise, no sabemos cuantificar".

Puedes ver aquí el nivel del agua en las instalaciones de Gesfrío por la crecida del río Henares

Pero sin duda, el mayor temor del equipo de Gesfrío es que el agua afecte en mayor medida a "la sala de máquinas, donde tenemos la central frigorífica, que está en la parte de abajo". La fabricación de "un dique con una lona y sacos de arena", impidió que siguiera inundándose este espacio y, de cara a la subida prevista con el vertido del Alcorlo, ya están preparadas "dos bombas de achique, por si vuelve a subir aquel nivel crítico e intentar sacar más agua de la que entre", ha adelantado Gutiérrez.

En cualquier caso, la localización de Gesfrío es de alto riesgo, ya que, tal como reconoce su responsable, se encuentra "en zona inundable, antiguamente ocupada por un molino, con lo cual entra el agua por todos los lados. Tenemos un garaje con un foso y el foso se inunda cuando sube el río aunque no se desborde. Poca solución veo; sobrevivir aquí como podamos, de momento".