Antonio Román: "La mayoría de españoles van a decidir que el próximo presidente del Gobierno sea Núñez Feijóo"

El candidato número 1 del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Guadalajara, Antonio Román, ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE Guadalajara, en este sexto día de campaña electoral de cara a las Elecciones Generales del 23J.

Una campaña que Román encara con la confianza de que "la mayoría de los españoles van a decidir que el próximo presidente del Gobierno sea Alberto Núñez Feijóo", basándose en la certeza de que esta nueva cita con las urnas plantea a los ciudadanos de nuestro país dos claras alternativas, "una es el Sanchismo, que se apoya en los que van en contra de España, independentistas, en los que no condenan el terrorismo, los de Bildu. Pedro Sánchez, ese sanchismo con Podemos" y otra, la que ofrece el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Dispuesto a pactos dentro del constitucionalismo

A través de una campaña sin grandes actos y a pie de calle, los candidatos populares por Guadalajara han dirigido sus mensajes de forma muy especial a los votantes de centro derecha y centro izquierda, con la intención, según Román, de "unirlos en un partido moderado, en un partido que quiere volver a las normas de convivencia que nos dio la transición democrática, como es el Partido Popular", tratando de "tender esa mano a gente que puede tener sensibilidades diferentes, pero que quiere convivir en paz en España", es decir, "gente de bien que quiere un cambio en el gobierno de España y que quiere derogar el sanchismo".

Pero el enfoque centrista del mensaje popular no impide, tal como explica el candidato al Congreso, que el PP pueda pactar con fuerzas políticas que no se encuentren precisamente en ese espectro ideológico, como Vox, partido con el que "hemos sido capaces de pactar, por ejemplo, en Guadalajara capital, para dar un gobierno diferente", dejando claro que, aunque su objetivo es "gobernar en solitario", el Partido Popular está abierto a pactos, pero únicamente "con partidos constitucionalistas".

Aun con todo, tras poner en énfasis la vinculación con la tierra que caracteriza a la candidatura de su formación, ha recriminado al candidato de Vox al Congreso por Guadalajara, Ángel López Maraver, "que no haya presentado ninguna iniciativa en defensa de esta tierra, en representación de Guadalajara, y que haya aparecido por aquí en contadas ocasiones, por no decir nunca", considerando, por tanto, que López Maraver "no es un representante adecuado para la provincia de Guadalajara".

Una gestión del agua con sentido de Estado

En materia de agua, el aspirante a diputado nacional por Guadalajara considera "lamentable" e "inaceptable" que en un pueblo como Chillarón del Rey, a escasos metros del Embalse de Entrepeñas, estén solicitando ya ser abastecidos para consumo humano con cisternas, "cuando llevamos con las obras de abastecimiento paralizadas o ralentizadas por los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y de España desde hace muchos años".

En este sentido, Antonio Román recuerda que "el Partido Popular puso en marcha, con el apoyo del Partido Socialista regional, con el señor Bono a la cabeza, el Plan Hidrológico Nacional, que el señor Zapatero, por pactos en otras tierras diferentes a Castilla-La Mancha, derogó", a pesar de que -añade- "en él se contemplaban inversiones en Guadalajara, una de ellas, por ejemplo, el abastecimiento en municipios ribereños".

Con respecto a la intencion del PSOE de que el Trasvase Tajo-Segura sea derogado, el candidato popular critica que el Gobierno socialista "luego saque agua de Guadalajara hacia la tubería manchega, hacia la cuenca del Guadiana o hacia Portugal a través de aumentar el caudal ecológico, porque lejos de reducir el Trasvase, lo que hacen es tener más salidas del Trasvase desde la provincia de Guadalajara".

Por ello, la gestión del recurso hídrico propuesta por el PP se basa, en primer lugar, en el "acuerdo entre todas las cuencas, para tratar de ver con sentido de Estado, con una visión integral, todo el país", pero dando "prioridad de la cuenca cedente de Guadalajara", y, en segundo lugar, en la inversión en infraestructuras.

"Cuarenta mil millones de euros son los que promete el Partido Popular en infraestructuras", apunta Román, señalando que entre esas obras se incluyen las de abastecimiento de los municipios ribereños, "algo que ya está ejecutándose".

Pero, además, una buena gestión hidrológica pasaría por "una mejor reutilización del agua que se depura, es decir, depurar todas las aguas; la utilización de desaladoras, pero que sean respetuosas con el medioambiente, que no supongan un consumo energético con el que estemos perjudicando también al cambio climático".

Prioridad: hacer realidad los proyectos incumplidos de Sánchez en Guadalajara

El aspirante popular a la Cámara Baja por la provincia se propone en este próximo mandato "finalizar todas aquellas infraestructuras que el Partido Socialista ha sido incapaz de llevar a cabo en Guadalajara". La variante de la N-320 es una de ellas.

"Siendo alcalde vino el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y llegamos a un acuerdo y, de hecho, comenzó el primer trámite para que se produjera la variante de la 320, es decir, desde el nudo de Los Faroles hasta el Hospital, para tratar de sacar el tráfico de Cuatro Caminos", recuerda, pero también cómo despúes "desapareció de los presupuestos". Ahora, ha vuelto a contemplarse presupuestariamente, "pero con un retraso en esa primera parte informativa del trámite; una obra que no será de cuatro años, que mínimo durará ocho años, pero que el Partido Socialista lo ha ralentizado".

Además, Antonio Román, se compromete a trabajar desde su escaño en el Congreso a trabajar para hacer realidad "el Parador de Molina de Aragón; el abastecimiento a los municipios ribereños; a empezar y acelerar el trámite de la variante de la 320", adelantando que va a comenzar ya "el próximo mes de agosto con iniciativas para acelerarlo", con el objetivo de que "en la primera mitad de este mandato, Guadalajara vea estas infraestructuras terminadas".

Finalmente, otro de los asuntos que se plantea solucionar en la próxima legislatura es el "déficit de plazas de guardias civiles en la provincia de Guadalajara", que -aclara- deben ser cubiertas "con funcionarios con todas sus capacidades para garantizar la seguridad de toda la provincia", y no por agentes en prácticas.

Breve biografía política de Antonio Román

A pesar de estar casado, tener tres hijos y no haber dejado nunca de ejercer como médico (es especialista en Medicina Interna), Antonio Román Jasanada ha conseguido desarrollar su vocación política en los ámbitos local, regional y nacional en las filas del Partido Popular.

Nació el 21 de junio de 1965 en Guadalajara, una ciudad a la que sirvió como Alcalde desde 2007 a 2019. Pero además, Román ha sido Diputado por Guadalajara en las Cortes de Castilla-La Mancha en 2011; Senador en la VIII legislatura y Diputado por Guadalajara en el Congreso en las VII y X legislaturas.

Ahora, de cara a las Elecciones Generales del 23J, Antonio Román aspira a ocupar de nuevo escaño en la Cámara Baja.