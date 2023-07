Alberto Correa, concejal de VOX: “Seré concejal no adscrito pero no entra en mis planes apoyar al PSOE"

Toda esta polémica comienza el sábado 15 de julio cuando Eva María Henche, concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara afirmaba la posibilidad de ser concejal no adscrita e incluso pactar con el PSOE para devolver la alcaldía al ex alcalde, Alberto Rojo. Y lo hacía por denunicar el “enchufismo” que habrían dejado a Juan Carlos González, concejal de VOX por Yunquera, sin el puesto de diputado provincial.

Estas declaraciones suscitaban polémica ya que saltaban al foco nacional y era el líder de VOX, Santiago Abascal salió al paso ante la amenaza de la edil en Guadalajara asegurando que no va a aceptar "chantajes" y añadió que “no va a hablar ni hoy ni nunca con la dirección del partido porque, aquí, con los tránsfugas no se negocia”.

Ahora Alberto Correa y Tomás Nombela, concejales de VOX en Trijueque, se suman a esta denuncia, la de imponer una lista en la Diputación distinta a la inicialmente aprobada por la dirección nacional del partido y que encabezaba Juan Carlos González porque aseguran que Juan Carlos González, ha hecho mucho por el partido y por llegar a donde ahora mismo están.

COPE Guadalajara ha hablado con Alberto Correa. El concejal asegura que “somos gente de principios” y ha revelado su posicion actual, junto a su compañero Tomás Nombela, “de momento me he borrado como afiliado de VOX y en esta semana nos vamos a hacer concejales no adscritos, eso si el gobierno de Trijueque, considero que está muy bien como está, y mi apoyo al Partido Socialista de momento no entra en mis planes”.