El 77.715 de la Lotería de Navidad reparte un quinto premio en Guadalajara

La suerte de la Lotería de Navidad 2025 ha sonreído a la provincia de Guadalajara este lunes. A las 11:06 horas, los niños de San Ildefonso cantaban en el Teatro Real de Madrid el número 77715, agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del sorteo extraordinario.

Este número ha repartido un total de 72.000 euros en la provincia. La administración 'La abeja de oro', en el barrio de Los Manantiales de la capital, ha vendido una serie completa, repartiendo 60.000 euros, mientras que en Brihuega, la administración del paseo de María Cristina ha despachado dos décimos sueltos, premiados con un total de 12.000 euros.

La alegría desborda Los Manantiales

José Ignacio Montes, propietario de 'La abeja de oro', ha explicado la emoción que se vive en el establecimiento. 'Ahora lo tenemos de bote en bote', ha comentado, aunque ha señalado que los afortunados, por el momento, no se han dado a conocer: "No me consta que que lo haya comprado alguno de los que están aquí, los que lo han comprado lo lo lleva en silencio".

La suerte también cae en Guadalajara

Pellizcos del Gordo y la pedrea

Aunque el Gordo ha pasado de largo, su terminación, el 32, ha dejado una lluvia de pequeños premios en la misma administración. Montes ha señalado que tenían a la venta varios números con esta terminación, incluyendo el de los exempleados de Caja Guadalajara. 'Muy contento, de momento muy contento', ha afirmado el lotero, esperanzado: "Y todavía nos queda lo lo mejor, estoy convencido".

Por otra parte, la fortuna también ha llegado a través de la pedrea. El número 18893, jugado por Cope Guadalajara, ha sido agraciado con 100 euros por décimo y fue vendido en la administración 'El garbancito de la suerte', junto a la Concordia.