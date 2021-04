"Molino de Alcuneza" es uno de los 82 restaurantes españoles, más concretamente uno de los 3 de Castilla-La Mancha, distinguidos por un Sol Guía Repsol en la Gala de estos premios celebrada el pasado lunes en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia.

Se trata del primer Sol Repsol con el que se alza este hotel-restaurante dirigido por los hermanos Blanca y Samuel Moreno a las afueras de Sigüenza.

En Mediodía COPE Guadalajara, Samuel ha expresado su agradecimiento y alegría por haber sido merecedor de este galardón, especialmente en este tiempo de pandemia, exclamando que "¡ya está bien de nubarrones!, que ya hemos pasado demasiados durante este último año y medio, así que vamos a mirar un poco hacia el Sol, que brille, que nos ilumine y nos traiga alegrías, que falta nos hace a todos".

El chef seguntino ha lamentado que "está siendo muy duro para todo el sector, porque ya son muchos meses con unas condiciones de trabajo muy complicadas, y necesitamos que esto ya mejore de una vez para que podamos trabajar la primavera y el verano y podamos recibir clientes en nuestra casa y puedan disfrutarla, porque eso es lo que da sentido a nuestro trabajo".

Además, tal y como ha asegurado "estamos haciendo las cosas bien para que todo el que venga a nuestra casa se sienta en un entorno seguro y pueda disfrutar".

Con respecto al perfil de clientes que llegan a Molino de Alcuneza desde que comenzaran las restricciones sanitarias para frenar la expansión de la COVID-19, como el cierre perimetral de la comunidad autónoma, Moreno ha señalado que"nos hemos reencontrado con un público de Castilla-La Mancha y ha sido maravilloso recibir a gente de nuestra tierra, que han podido redescubrir Sigüenza y tantas maravillas que tiene la Sierra Norte de Guadalajara".

"Mucha gente se ha sorprendido porque se cree que si no coges un avión y no te vas a la otra punta del mundo no vas a encontrar lugares tan maravillosos y no es así, porque aquí tenemos de todo y no hace falta irse a ninguna otra parte" -ha añadido.

Y precisamente, como parte perfectamente integrada del entorno que lo rodea, se alza a las afueras de la Ciudad del Doncel este hotel-restaurante "Molino de Alcuneza", en lo que era "un antiguo molino harinero de más de quinientos años de antigüedad, rodeado de campos de cereal y perfectamente integrado con el paisaje de Sigüenza desde hace ya muchos años".

Adquirido por los padres de Blanca y Samuel en 1992, el edificio fue rehabilitado para transformarlo en un coqueto hotel boutique. Poco a poco, y gracias al empuje de ambos hermanos a las riendas del negocio familiar, el establecimiento fue convirtiéndose en todo un referente de la hostelería, no sólo por su ubicación privilegiada en pleno campo o a su cuidada decoración de inspiración rústica, sino muy especialmente por la atención exquisita que brindan a sus clientes y por una cocina de altura.

Un tipo de gastronomía que, según el chef Moreno, es coherente con la tierra a la que pertenecen "porque, al final, la gastronomía no deja de ser parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra forma de ser y más en un sitio como el nuestro, con tanta tradición y tanta historia".

En este sentido, la cocina de Molino de Alcuneza "trata de reinterpretar esos platos de toda la vida, esos platos de cuchara, esos productos de proximidad como esos cereales, esa trufa, las setas, la caza, todas esas cosas tan fantásticas que nos da la tierra, y llevarlas al plato de la mejor manera y tratar de sorprender un poco al cliente, que siempre está bien sacarle una sonrisa".

En definitiva, el establecimiento de los Moreno hunde sus raíces en la cocina tradicional serrana, basada en productos sostenibles, es decir, de temporada, de pequeños productores locales y, en muchos casos, de producción ecológica.