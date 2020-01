Alfredo García ha pasado por los micrófonos de Mediodía Cope Guadalajara para pedir la colaboración virtual para que su proyecto, El Motor de tus Pasos, sea uno de los 5 más votados, de entre los que, a su vez, serán elegidos 2, que se premiarán con una inscripción gratuita a la Garmin Titan Desert 2020, a través de las becas Titan Life by KH7.

El 21 de enero es la fecha límite para poder verter nuestro voto, a través de las redes sociales, a favor de la Asociación El Motor de tus Pasos, fundada hace un año con el objetivo de dar a conocer y recaudar fondos para la investigación de la Charcot Marie Tooth, una enfermedad neurodegenerativa muscular, sin cura, que padece su hija Olivia, así como cerca de 18.000 personas en España.

La Garmin Titan Desert, que se disputará del 19 al 24 de abril, es una de las carreras más conocidas dentro de la bicicleta de montaña, en la que sus miles de participantes de todo el mundo deberán rodar sobre la arena del desierto de Marruecos de 4 a 6 horas diarias en 5 etapas. Una dura prueba para la que Alfredo, que además la realizaría en categoría individual, se está preparando a fondo desde hace tiempo: "aunque yo ya llevo entrenando casi dos años, el desierto asusta porque no hay nada en lo que puedas entrenar que se le parezca, sin embargo, a la vez, me llama mucho la atención y me apetece en este momento de mi vida verme en el desierto solo, pedaleando por mi hija, colocando mis cosas en la cabeza y teniendo la vida que tengo con mi familia, mi mujer sin la que nada de esto sería posible y mis amigos".

Tanto es así que nuestro ciclista comprometido confiesa temer más al sufrimiento físico que al psicológico a lomos de su montura de doble suspensión marca Lapierre: "el sufrimiento mental en la bici lo llevo bien porque mi día a día con Olivia me ha servido de lección ya que ella sufre dolores a diario, así que me da más miedo el no estar preparado físicamente y no saber comer e hidratarme bien en condiciones tan extremas".

Las personas que deseen votar a favor del reto deportivo y benéfico de Alfredo García, que aparece como proyecto número 5 en la página de la organización de la carrera, podrán hacerlo hasta el martes 21 de enero a través de las redes sociales, como Ínstagram y el Facebook de El Motor de tus Pasos. Los cinco proyectos más respaldados por la votación popular pasarán a la final, en la que un jurado formado por el CEO de MKTG, Jesús García, un representante de un patrocinador de la carrera, el periodista de La Vanguardia, Sergio Heredia, el Titan Legend Ramón Aranda y el exciclista profesional Joaquim "Purito" Rodríguez elegirán los dos proyectos ganadores, que serán becados para participar gratuitamente en la Garmin Titan Desert.