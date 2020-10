Más de 26 municipios afectados por los recortes de la línea de autobús Soria-Guadalajara-Madrid

El pasado sábado 3 de octubre quedaba constituida en Jadraque la Plataforma en Defensa de la Línea Convencional de Transporte por Carretera Soria-Guadalajara-Madrid, en la que se aglutinan los más de 26 municipios de la provincia afectados por los recortes de la frecuencia del autobús de este servicio cubierto actualmente por la empresa ALSA.

Entre ellos se encuentran Atienza, Paredes de Sigüenza, Hita, Jadraque, Pálmaces, Jirueque, Santiuste, Torremocha, Riofrío del Llano, Torre del Burgo, Tórtola de Henares o Cincovillas.

Precisamente el alcalde de este último, Miguel Ángel Serrano Domínguez, que es miembro de la Comisión de la Plataforma, ha explicado que ésta ha surgido para luchar contra "el recorte unilateral por parte de quien corresponda, bien del Ministerio de Fomento bien de la propia empresa, de la línea que viene de Soria a Guadalajara y Madrid y que nos afecta a 26 núcleos o municipios de la provincia de Guadalajara, empezando por Paredes de Sigüenza y terminando en Tórtola de Henares".

Y es que, según ha indicado Serrano, "de los siete días de la semana que pasaba el autobús, con un viaje de ida y otro de vuelta, nos lo han dejado recortado a solamente 3 días a la semana".

Además, para mayor indignación de los alcaldes y vecinos de los municipios afectados, este recorte del servicio se ha llevado a cabo sin previo aviso. "Alos ayuntamientos no se nos ha comunicado absolutamente nada", ha asegurado el primer edil, que, en este sentido, ha añadido que "algunos vecinos que tienen que desplazarse dos o tres kilómetros para salir a la carretera 101 se vieron el pasado día 22 de septiembre esperando allí dos horas hasta que fueron a recogerlos algunos vecinos o familiares porque salieron a coger el autobús y el autobús ya no pasaba".

Desde la empresa, ALSA, dan la callada por respuesta y, según Serrano, "prácticamente ni nos cogen el teléfono, simplemente el conductor nos ha explicado lo que pasa y nos ha adelantado que podría existir la posibilidad de que se corte la línea, porque les es más factible llevarla por la Autovía Almazán-Medinaceli-Salida a la Nacional II, que pasar por estos pueblos, entre los que también hay algunos de la provincia de Soria".

El miembro de la Comisión de la Plataforma en Denfensa de la Línea Soria-Guadalajara-Madrid ha subrayado también que "aunque posiblemente no sea una línea rentable en términos económicos, sí es esencial para los vecinos de todos los pueblos afectados, sobre todo porque hablamos de una población muy envejecida, que no tiene otros medios de transporte que no sea el autobús, que se tienen que desplazar, no digamos a Madrid, sin simplemente a Guadalajara capital para ir al Hospital, al médico especialista, para comprar o realizar trámites como la renovación de carnets, etc".

Finalmente, ha concluido planteando que "si ya estamos muertos en esta España vaciada y nos quitan los pocos servicios que tenemos, cómo vamos a quedar".

El autobús circulaba los siete días de la semana con un viaje de ida y otro de vuelta, Este autobús que en la actualidad lo cubre la empresa ALSA, y que es competencia administrativa del Ministerio de Fomento, que de forma unilateral y sin ningún aviso previo a los Ayuntamientos afectados, ha dejado de circular los martes, miércoles, jueves y sábados, con lo que sus vecinos dejaran de tener un trasporte público, el cual considerados un SERVICIO ESENCIAL, en el que poder desplazarse para realizar muchas de las necesidades que indispensablemente se tienen que realizar en la capital, como puede ser asistencia al médico especialista (hospital), renovación de carnet de identidad o conducir, acudir a la compra de los productos más esenciales (pues la mayoría de estos pueblos carecen de comercios para ello), y otras múltiples necesidades que hay que realizar en la capital, asi como el desplazamiento a Madrid o Soria, ayudando con ello a facilitar la muerte de muchos de nuestros pueblos encuadrados en la llamada “ESPAÑA VACIA”.

En dicha reunión se constituyó una PLATAFORMA EN DEFENSA DEL TRASPORTE PUBLICO de dicha línea, de la que forman parte los más de 26 municipios afectados, siendo esta Plataforma la que llevara a cabo cuantas acciones reivindicativas, se consideren oportunas para el restablecimiento de la citada línea.

Asi mismo se nombró una comisión que ejercerá como representantes de la Plataforma en cuantas reuniones o convocatorias se crean oportunas. La citada comisión la componen los alcaldes de Cincovillas, Atienza, Riofrio del Llano, Jadraque y Tórtola de Henares.

La comisión llevará en los próximos días algunas de las acciones acordadas en la reunión, como son entre otras, solicitar una reunión con la Subdelegada del Gobierno (para pedirle explicaciones), otra con Delegado de la Junta de Comunidades de CLM, asi como con el Presidente de la Diputación

Los pueblos afectados por estos recortes son entre otros: Paredes de Sigüenza, Tordelrabano, Alcolea de las Peñas, Cincovillas, Atienza, Riofrio del Llano, Santiuste, Rebollosa de Jadraque, Angón, La Bodera, Negredo Torremocha, de Jadraque, Palmaces, Cendejas de Enmedio, Cendejas del Padrastro, Jirueque, Jadraque, Villanueva de Argecilla, Miralrio, Casas de San Galindo, Padilla de Hita, Hita, Torre del Burgo, Heras de Ayuso, Ciruelas y Tortola de Henares