"El chubasquero de Aurora" es el título del cuento escrito por la escritora ciudarrealeña María Márquez e ilustrado por Paco Ortega que se va a colar en las aulas de los centros educativos de Guadalajara, concretamente un total de 348 ejemplares del libro serán distribuidos entre los 84 colegios públicos y concertados de Infantil y Primaria de la provincia.

Y es que, editado por la Consejería de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, este volumen es una herramienta didáctica perfecta para facilitar a docentes, centros educativos e instituciones el trabajo en materia de sensibilización, concienciación y visibilización del problema que supone la violencia de género que se ejerce contra las mujeres.

De hecho, el libro viene acompañado por una guía didáctica con el objetivo de que sirva como material de apoyo para el profesorado y para aquellos profesionales que trabajan para crear conciencia acerca de esta lacra social de una forma adaptada a las diferentes edades.

Según nos ha contado la autora, María Márquez, en Mediodía COPE Guadalajara, "El chubasquero de Aurora" nace con la intención de "poner voz" a una niña real, ya que "yo soy enfermera, aunque ahora no ejerzo por motivos de salud, y justo antes de dejar la enfermería clínica, me encontré con una Aurora, una niña que estaba sumida en un proceso que después comprobamos que era de violencia de género; vi el miedo en sus ojos, vi que tenía una historia que contar que no era capaz de verbalizar y que necesitaba que alguien le pusiera voz".

Precisamente, el lenguaje no verbal de aquella pequeña fue, tal y como ha señalado María, uno de los indicios fundamentales para detectar el caso "porque era una niña que estaba asustada, cohibida, que necesitaba ese afecto que no tenía, y que, en el momento en el que se separó del núcleo familiar, cambió de actidud: se sintió más relajada, más libre".

Los comportamientos disruptivos, conflictivos, de los niños y niñas en el entorno escolar pueden ser también un importante indicador de que, tras ellos, se esconde una situación de maltrato en casa, porque aunque "aparentemente pueden no tener ninguna explicación, si hurgas un poco en la superficie te puedes encontrar con este tipo de casos",ha añadido esta escritora natural de Bolaños de Calatrava.

Con respecto a la utilización del chubasquero como elemento narrativo, ha explicado que responde a su interés de "hacer una obra que fuera dirigida al público en general pero que sirviera para sensibilizar y concienciar desde edades tempranas, con un lenguaje apropiado y utilizando la metáfora para que no fuera algo tan directo, así que se me ocurrió utilizar un chubasquero, idea que me inspiró una película de cine antiguo, como asociación de ese chubasquero que hace resbalar el agua de lluvia para que no te moje y que, tal vez, también podría hacer resbalar el miedo de Aurora para que no llegase a su corazón".

Además, el chubasquero del cuento de María Márquez sirve para reflejar, a través de los diferentes colores de los que se tiñe, "el estado de ánimo y el potencial de violencia, de cómo progresa la violencia en la historia; incluso los niños más chiquititos, sin hablarles de violencia como tal, saben que ese chubasquero cambia de color porque hay miedo, porque hay alegría, porque hay esperanza, porque hay ansiedad... y así pueden reconocer muchas emociones a través del libro".

Además del reparto de 348 ejemplares de "El chubasquero de Aurora" en los centros educativos de Guadalajara, 108 irán a engrosar los fondos de las 48 bibliotecas de la provincia, poniéndose a disposición de la ciudadanía mediante el servicio de préstamo.