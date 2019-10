En Mediodía Cope Guadalajara hemos disfrutado hoy de nuevo de los relatos de los escolares participantes en nuestro "Concurso de Narración Corta entre Colegios Cope Guadalajara-Ferial Plaza", en su novena edición. Esta semana le toca el turno al Colegio Alvar Fáñez de Minaya de la capital alcarreña y, hoy concretamente, a uno de sus alumnos de 6º de Primaria, Héctor Pachecho Álvaro, cuyo relato, titulado "El monstruo en el centro comercial", ha sido lanzado a nuestras ondas provinciales gracias a la voz del actor y locutor Jesús Chicharro "Chicho". Una historia en la que nuestro concursante ha derrochado buenas dosis de misterio, acción, suspense, incluso terror y fantasía.

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

"El monstruo del centro comercial"

Un día estábamos Roberto, Nicolás y yo en el centro comercial. Estábamos saliendo de una tienda, cuando, de repente, se apagaron las luces y todas las personas desaparecieron excepto nosotros.

Corrimos y fuimos hacia las puertas, pero estaban cerradas; volvimos a la primera planta y oímos un ruido ¡CLONK! Subimos a la planta de arriba y vimos una sombra que se movía emitiendo destellos y dirigiéndose hacia nosotros. Cuando estuvo detrás nuestro, nos giramos para verla y vimos una persona enorme con manos gigantes y dientes como astillas. Empezamos a correr, pero cogió a Nicolás y se fue con él, seguimos corriendo hasta abajo e intentamos salir por una ventana pero Roberto dijo: "No podemos dejar solo a Nicolás". Así que volvimos arriba con muchísimas pistolas y cascos de juguete para cazar a "la cosa" que se llevó a nuestro amigo.

Cuando llegamos arriba lo buscamos y encontramos una cueva secreta en el baño, nos metimos y había una especie de nido donde estaba Nicolás inconsciente. El monstruo no se encontraba allí, pero sobre el hombro de Roberto caía una gran baba; miramos hacia arriba y le vimos. Me puse a disparar como loco sobre el monstruo; le rocié con agua y se derritió. Volvimos y todo volvió a su estado original, salimos y juramos no volver allí.

(Autor: Héctor Pacheco Álvaro, de 6º de Primaria del Colegio Alvar Fáñez de Minaya de Guadalajara)