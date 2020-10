De los 1.400 nuevos diagnósticos de cáncer de mama que se realizan cada año en Castilla-La Mancha, aproximadamente 170 corresponden a la provincia de Guadalajara.

Es uno de los datos aportados por la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, en Guadalajara, durante la presentación de las actividades organizadas en torno a la celebración, el próximo 19 de octubre, del "Día Mundial contra el Cáncer de Mama".

Tal y como ha advertido el presidente de la AECC en nuestra provincia, José María Jiménez Bustos, "el cáncer de mama sigue siendo una enfermedad tremenda, de la que cada año se diagnostican a nivel nacional más de 33.000 nuevos casos y, además, va a padecer a lo largo de su vida 1 de cada 8 mujeres; son unas cifras escalofriantes".

Con el objetivo de sensibilizar acerca de esta realidad y recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama y sus tratamientos, la Asociación Española Contra el Cáncer en Guadalajara ha organizado un maratón que, como consecuencia de las restricciones sanitarias de la pandemia, será virtual y solidario, en sustitución de la tradicional carrera que la AECC organiza desde hace cinco años en la capital con los mismos fines.

Bajo el lema "Junt@s hasta la Meta", la iniciativa consiste en la compra de un dorsal solidario, por importe de 10 euros, que incluye una camiseta "preciosa, con un diseño realizado por la propia Asociación" y la participación en un sorteo de regalos que tendrá lugar el próximo 30 de octubre. El plazo de inscripción finaliza el día 25 de este mes.

Según Jiménez Bustos, "le hemos puesto Maratón porque creemos que es el nombre más apropiado ya que el cáncer es una enfermedad de larga distancia en la que el enfermo tiene que estar esfuerzos continuados, es decir, es un maratón".

Con respecto al resto de actividades que habitualmente pone en marcha la Asociación alcarreña, su presidente ha lamentado que, dado que “los enfermos de cáncer tienen una vulnerabilidad especial, al ser enfermos de riesgo”, la pandemia ha obligado a suprimir "casi el 90 por ciento de las cosas que hacíamos: no hacemos prevención ya que la deshabituación tabáquica es grupal; la ayuda psicooncológica la tenemos que hacer en muchos casos on line, no presencial, y hemos suprimido las charlas sobre estilo de vida saludable que damos en los pueblos, a pesar de que la prevención para nosotros es esencial, puesto que no hay mejor enfermedad que la que no se pasa".

Y precisamente la prevención y, en caso de que aparezca el tumor, su detección precoz siguen siendo, tal y como ha subrayado, Jiménez Bustos, las bazas fundamentales para luchar contra el cáncer de mama.

En este sentido, ha apuntado que "lo que ha cambiado de una forma tremenda es el pronóstico: si en los años ochenta la posibilidad de que una enferma de cáncer de mama sobreviviese cinco años era de un 70%, en estos momentos el 90% de las mujeres que tienen cáncer de mama durante cinco años se curan".

Además, también ha resaltado, el gran aumento de la calidad de vida de las pacientes debido a la mejora de los tratamientos, ya que "hoy en día son mejor tolerados y, al mismo tiempo, más efectivos", añadiendo que "la cirugía amputatoria de hace años ha sido sustituida por una tumorectomía, es decir se extirpa exclusivamente el tumor y se deja la mama, que es recontruida en los casos que lo requieren y cabe decir que, en nuestra provincia, somos de los primeros en hacer el tatuaje del pezón o micropigmentación mamaria, que ya se han hecho 10 mujeres y han salido realmente asombradas de los resultados de la técnica".

Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara ha avanzado que entre el 16 y el 19 de este mes de octubre la Iglesia de San Ginés se iluminará en rosa para representar la solidaridad y el apoyo de la capital a la lucha contra el cáncer de mama y se llevará a cabo un Concurso de Escaparates "Guadalajara en rosa", para que los comercios de la ciudad puedan también unirse a esta "causa encomiable".

El Concurso, organizado por el consistorio capitalino en colaboración con la AECC y las Federaciones de Comercio, premiará, según el concejal de Comercio, Fernando Parlorio, “la originalidad, la creatividad y el uso del rosa en los escaparates de la ciudad”.

Los premios serán de 1.000 euros para el primer escaparate, de 600 euros para el segundo, y 400 euros para el tercer premio.

Finalmente, Parlorio ha expresado su deseo de "que bajo el hashtag #GuadalajaraEnRosa los propios comerciantes y guadalajareños se unan a esta lucha que nos concierne a todos”, es definitiva, la iniciativa permitirá "conciliar la activación del comercio de proximidad y también, concienciación social sobre el cáncer de mama”.