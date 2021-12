"Es bueno vacunarse para acabar con el virus y poder quitarnos la mascarilla y estar todos juntos"

Hoy, miércoles 15 de diciembre, ha dado comienzo en Guadalajara la vacunación contra la COVID-19 de los niños y niñas menores de 12 años, que en nuestra provincia suman más de 8.800 con edades comprendidas entre los 11 y los 9 años.

Hasta el CEIP Las Lomas de la capital se ha desplazado una unidad móvil de vacunación, en la que, de 9:30 a 18:00 horas, profesionales de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) del SESCAM han estado vacunando a los menores de éste y de otros centros educativos que han ido acudiendo, sin necesidad de cita previa, en compañía de sus progenitores.

Hasta allí hemos acercado los micrófonos de COPE Guadalajara, para saber cómo han afrontado los pequeños guadalajareños la primera fase de vacunación infantil contra el coronavirus.

Y lo cierto es que, aunque algunos de ellos se han acercado a recibir su primera dosis tragando saliva, como Martina , que nos ha confesado que el pinchazo la daba "un poco de miedo" y que eso de vacunarse no le gusta mucho, otros, como Claudia, nos han dejado claro que "es mejor pasar cinco segundos malos que estar en el Hospital ingresado con el COVID".

"No me gusta, pero bueno, es lo que toca", ha añadido con resignación positiva.

Por su parte, Álvaro ha acudido a su punto de vacunación con la esperanzadora certeza de que "es bueno ponérsela para que se termine rápido esto del virus y podamos quitarnos la mascarilla y estar todos juntos".

Tras la inyección ha llegado la calma, incluso la sorpresa al descubrir que, a pesar del nerviosismo previo, el pinchazo no era para tanto. De hecho, casi todos han asegurado que cuando les han administrado la vacuna no han sentido ningún dolor hasta el punto de no haberse enterado "de nada, absolutamente de nada y me he sorprendido un montón porque pensaba que me iba a doler un montonazo más".

Según una de las pequeñas inoculadas con el antídoto contra el COVID-19 en esta primera jornada de vacunación infantil, aunque "al principio crees que te va a doler", después descubres que "al final no te duele", porque los sanitarios encargados de inyectar la dosis "como somos niños, te ponen una aguja más pequeñita y te preguntan mientras te ponen la vacuna cómo te llamas y qué tal" consiguiendo así entretener y desviar la atención del dolor por parte de los pequeños, inevitablemente algo temerosos del pinchazo.

Y es que, tal como nos ha explicado, Vicente, uno de los sanitarios de la GUETS que han estado administrando las vacunas en el CEIP Las Lomas de la capital, los niños más pequeños "son mucho más fáciles" que los mayores, ya que, mientras los primeros "entran todos con el miedo y con el pánico, pero la carilla que ponen luego, cuando ya les has puesto la vacuna, es como diciendo ¿ya está?", los adolescentes "son más aprensivos y tienen más desmayos".

"Los pequeños entran nerviosos y salen después con cara de felicidad", ha añadido con gesto de satisfacción por la labor sanitaria bien realizada.

Mañana, jueves 21 de diciembre, se desplazará una unidad móvil de vacunación al CEIP Siglo XXI de Azuqueca de Henares y el martes 21, regresa a la capital, concretamente se instalará en el CEIP Parque de la Muñeca; en ambos casos con idéntico horario, de 9:30 a 18:00 horas.

A dichos centros se puede acudir sin cita previa, aunque, eso sí, los niños deberán ir siempre acompañados de sus padres o de sus tutores.

Si no se acude a los puntos de vacunación, se puede pedir cita a través de la aplicación del SESCAM o de la web de Sanidad, para que los pequeños reciban la vacuna en los centros de salud o en consultorios locales.