Tras 36 años como vicepresidente, Armengol Engonga Ondo es ahora presidente interino del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, tras haber sido elegido por 6 votos a favor y 3 en contra en la última reunión extraordinaria de la Comisión Permanente del partido, como consecuencia de la dimisión irrevocable de su antecesor Severo Moto Nsa.

Y es que según reza el Artículo 25, apartado a, de los Estatutos del Partido del Progreso, "Son funciones del Vicepresidente del Partido sustituir al Presidente con todas sus competencias en caso de ausencia de éste o vacante del cargo".

Engonga ejercerá la presidencia del partido hasta la celebración del Congreso Nacional, que se llevará a cabo en Bata, con el retorno en libertad de los exiliados. En él se procederá a articular la presentación de candidaturas y, por tanto, hasta ese momento nuestro "guineano-alcarreño" será la persona encargada de representar ante organismos e instituciones nacionales e internacionales del Progreso de Guinea Ecuatorial.

En Mediodía COPE Guadalajara, hemos charlado con el recién electo presidente del partido cuya misión es, desde su fundación por Severo Moto en su exilio en España en febrero de 1983, en trazar y allanar el camino por el que el pueblo guineano debe avanzar hasta conseguir la democracia. Recordamos que Guinea Ecuatorial lleva 42 años bajo la dictadura de Teodoro Obiang Nguema, quien, tras derrocar a su tío Macías, tomó la misma deriva dictatorial que el régimen que acaba de derrocar.

Aunque Armengol Engonga Ondo ha mostrado su satisfacción por el nuevo cargo, no ha dejado de admitir, con tono irónico, que le va a suponer no pocas "cargas", porque "los cargos en la oposición, tal y como decimos nosotros, son cargas, que no son otras que asumir la gran responsabilidad de llevar la Democracia a Guinea Ecuatorial".

Con respecto a la situación actual del país, Engonga ha explicado que "está en un impás, con una profunda y galopante crisis económica, ya que la dictadura encabezada por Teodoro Obiang no ha hecho en ningún momento los deberes y, tras 42 años, desde el punto de vista social, cultural y económico, las cosas están francamente muy mal".

En este sentido, ha apuntado que "apenas hay escuelas ni profesorado, por lo tanto si falla una columna vertebral de cualquier país como es la educación, falla todo lo demás e hipotecamos un futuro".

Las mismas condiciones atraviesa el sector sanitario guineano, porque, mientras "todos los prohombres del régimen de la dictadura cada vez que tienen una enfermedad cogen sus aviones y se van a París, Madrid incluso a Nueva York, dentro no hay una sanidad digna, ni siquiera la colonial, que fue muy sólida y muy buena; no sólo no ha sabido mantenerla sino que la ha destruido".

Pero además, tal y como ha añadido Engonga, "no hay viviendas, las infraestructuras son deficientes, la agricultura y la ganadería están abandonadas, pero, por el contrario, tenemos un país potencialmente muy fuerte, ya que hay hidrocarburos, gas, pesca, madera, minerales estratégicos y una agricultura que se puede volver a poner en marcha".

Pero para el despegue económico y social de Guinea Ecuatorial, el nuevo presidente interino del PPGE ha insistido en la importancia de seguir apostando por la transición democrática de su país, subrayando que "somos muy optimistas puesto que estamos trabajando, desde hace un año, en un proyecto, junto con otras formaciones políticas, para iniciar una transición democrática en Guinea Ecuatorial, que está avalada por la comunidad internacional que está diciendo a Obiang que no se puede seguir así mucho más, con lo cual a corto plazo se tiene que producir sí o sí una transición política y pacífica en Guinea Ecuatorial, a pesar del retraso en los plazos que ha provocado el Covid".