El Viña Albali elimina a ElPozo en los penaltis y pasa a las semifinales

En la edición de este miércoles de “Deportes COPE Castilla-La Mancha” te contamos que el Viña Albali Valdepeñas, octavo de la fase regular, se ha clasificado para las semifinales de la Liga en la Primera División de fútbol sala después de ganar por penaltis a ElPozo Murcia Costa Cálida, que había sido primero, en un partido vibrante y que ha concluido con el resultado de 5-5, prórroga incluida.

En la pelea por plantarse en la final el cuadro de Ciudad Real se enfrentará al Levante Unión Deportiva.

ElPozo, que afrontó el partido con las bajas de los lesionados Leo Santana y Marcel ante un adversario que tampoco pudo contar con José Ruiz ni con Rafael Rato, se vio superado durante la primera parte en un partido muy tenso desde el comienzo.

En un minuto y medio los ciudarrealeños dispusieron de una triple ocasión con Sergio González y Chino rematando y entre Juanjo, por dos veces, y Paradynski evitando el gol visitante.

El portero debió intervenir poco después frente a Catela y la respuesta local fue un remate de Pol Pacheco antes de que llegase el 0-1, un tanto de muy bella factura.

Juanan, con una gran definición de tacón a pase de Sergio González, puso por delante a los de David Ramos.

Dos minutos después Rafa Santos replicó al aprovechar un balón suelto en el área castellano manchega tras una acción de Paradysnki.

Con 1-1 la sensación de peligro seguía siendo mayor para el Viña Albali y Matteus tuvo que despejar sobre la línea un tiro de Catela para evitar el 1-2, que llegaría acto seguido cuando Cholo Salas alojó el balón en su portería al intentar cortar un pase de Chino a Juanan.

El gol le hizo daño a los de Diego Giustozzi, que encajaron otro gol en plena fase de descontrol por su parte. Sergio González amplió la renta de los azules a pase de Nano en una acción iniciada por Catela.

ElPozo, no obstante, es un equipo que no se rinde fácilmente y en la siguiente acción Alberto García, tras un pase en profundidad de Felipe Valerio, superó a Edu, quien no se quedó con el balón en una jugada en la que se hizo daño en el hombro izquierdo. Eso hizo que el marco del Valdepeñas lo ocupara Coro, aunque pronto volvería el meta portugués a su sitio.

Matheus Preá,,a pase de tacón de Nano, cerró con el 2-4 una primera parte repleta de fricciones y que duró casi una hora. El Viña Albali, mandando y gustándose, llegó al vestuario con la sensación de que iba directo hacia las semifinales.

Sin embargo, en la reanudación la historia cambió en apenas 10 segundos, en los que el cuadro grana niveló la contienda con dos goles seguidos.

Felipe Valerio, a la media vuelta y en posición escorada, volvió a batir a Edu y nada más sacar de centro los visitantes Rafa Santos recuperó el balón y se lo cedió a Paradysnki para que éste, con un gran chut, hiciera subir al marcador el 4-4.

Los murcianos pudieron cobrar ventaja con dos disparos claros de Pol Pacheco hasta que en el tercero este jugador ya no falló. Otra recuperación, esta de Darío Gil, permitió al barcelonés obrar una remontada exprés.

El que ahora estaba lanzado era el conjunto charcutero, espoleado por su afición, y dispuso de varias opciones para haber conseguido su sexto gol, pero no lo aprovechó y s rival se fue recuperando.

Matheus Preá, después de otra asistencia de Nano y tras una pérdida de balón de Darío Gil, estableció el 5-5 con siete y minutos y medio todavía por jugar.

Los dos equipos estaban casi al límite -habían perdido por sendas lesiones a Fernan y a Álex García y el cansancio hacía mucha mella-, y a 2 minutos y 53 segundos de la conclusión Rafa Santos fue expulsado por doble amonestación.

El Viña Albali jugaría dos minutos o hasta que marcase en superioridad y David Ramos le dio la camiseta de portero jugador a Dani Santos, maniobra que hizo que los castellanos atacaran cinco contra tres y Juanjo en la portería. Sin embargo, la falta de puntería, la buena defensa murciana y el portero hicieron que se mantuviera el empate y así se llegó a la prórroga.

En el tiempo extra Edu le negó el gol a Paradysnki y Juanjo a Matheus Preá en las ocasiones más claras y el pase a las semifinales se decidiría desde los seis metros.

Ya en esa instancia marcaron para los visitantes Nano, Sergio González, Chino y el definitivo Cainan, mientras que las paradas de Juanjo a tiros de Matheus Preá y Catela no le sirvieron a los locales, para los que acertaron en la tanda Pol Pacheco, Darío Gil y Marcel y fallaron Matteus y Miguelín, cuyos disparos repelió Edu, y Cholo Salas, quien se topó con Coro.