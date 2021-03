Raúl Cuerva enfila la clasificación para los Juegos de Tokio "en el mejor momento" de su carrera

Hoy en “Deportes COPE Castilla-La Mancha” te contamos que el karateca talaverano Raúl Cuerva, número uno español en -67 kg, viajó este miércoles rumbo a Estambul para retomar la competición internacional un año después del último torneo y lo hizo, tras haberse sometido a ocho PCRs en las últimas dos semanas, "con el atrevimiento de decir" que está en "el mejor momento físico, técnico y psicológico" de su carrera.

"Vengo de ganar todo, estoy primero en el ránking nacional. ¿Por qué no pensar en una medalla?", se preguntó Cuerva, decidido a apurar sus opciones de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio. Para ello necesita acabar entre los tres primeros en el preolímpico del próximo junio en París.

La Premier League del próximo fin de semana en Estambul no es puntuable para el ránking olímpico, pero Cuerva no acude a Turquía solo para volver a tomar el pulso a la alta competición: dado que los pesos olímpicos juntan en una misma categoría de kumite a los karatecas de -60 y -67 kilos, el resultado que consiga esta semana sí que le contará para la selección interna establecida por la Federación Española para decidir a qué competidor envía al preolímpico de París.

"Irá el que mejor lo haga en estas competiciones previas", explicó. Además de Estambul, la Premier de Lisboa en abril y los Europeos de Croacia en mayo serán la antesala que debe conducirle al definitivo torneo de París.

Cuerva (Talavera de la Reina, 1995) ocupa la vigésima novena posición en la clasificación mundial, por lo que da por hecho que ya es "prácticamente imposible" llegar a Tokio por ránking y tendrá que intentarlo en el preolímpico.

"Llegar al puesto 29 del mundo ya me ha costado mucho. Pero tengo mucha confianza en hacerlo bien en París y lograr una plaza. Los resultados de las grandes competiciones de kárate demuestran que los españoles competimos de manera muy profesional en las grandes ocasiones. Somos más de grandes citas que de mantener una regularidad y en París todo el equipo lo podemos hacer muy bien", aseguró a Efe.

El confinamiento de hace un año le sorprendió en Suiza, de donde es su novia, y allí pudo seguir entrenando con más libertad que sus compañeros en España.

Como a tantos deportistas, los meses de inactividad le crearon cierta inquietud, pero también le permitieron recuperarse de algunas lesiones y, sobre todo, descansar mentalmente.

Pese a su deseo de clasificarse para los Juegos, Cuerva nunca ha pensado en Tokio "como algo definitivo".

"En cada competición pienso en hacerlo lo mejor posible. Y antes de los Juegos están los Europeos, después los Mundiales... Lo más importante es salir a pelear estas competiciones internacionales y ya se verá lo que pasa", dijo.

Entre el 24 de febrero y el 5 de marzo Cuerva estuvo en Belgrado, invitado por la selección de Serbia para preparar con ella la inminente vuelta a la alta competición.

"He comprobado que cada país tiene su método de entrenamiento y de planificar las competiciones y que es importante estar preparado para enfrentarse a cualquier rival", indicó el karateca talaverano.

Lo peor de este año sin competir internacionalmente "ha sido la incertidumbre de cuándo llegarían los torneos, después de tantos aplazamientos. Y también", confesó, "la incertidumbre de los resultados de las PCRs".

"Por muchas medidas que tomes, siempre hay una posibilidad de contagio. En las últimas dos semanas, entre los viajes y las concentraciones -en Serbia me hacían uno cada dos días- he pasado por ocho. ¡Y me siguen doliendo igual!", señaló, tras admitir sobre las horas de espera de los resultados: "¡Me queman mentalmente!".