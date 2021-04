Aplazada la 'Titán de La Mancha' hasta 2022 debido a la incertidumbre por el coronavirus

La ultramaratón y la maratón ciclista de la 'Titán de la Mancha', que se iba a celebrar el próximo 18 de septiembre, con recorridos de 100 y 200 kilómetros respectivamente, ha sido aplazada hasta el 2022, debido a la “incertidumbre provocada por la situación sanitaria, que estando un poco mejor que el año pasado, sigue planteando muchas dudas a los organizadores”.

Así lo ha manifestado la organización a través de sus redes sociales, donde han explicado que, aunque habían pensado “muchas variaciones”, para garantizar un mínimo de seguridad, en cuanto a recorrido, distancias, forma de organizar los grupos y avituallamientos, "todas ellas desvirtuaban el espíritu de la Titán de la Mancha”.

De esta manera, "no habría duchas ni masajes, no habría espectadores ni tampoco comida al final del recorrido, con lo que esto no era la Titán de la Mancha que nuestro club ha ofrecido a todos los que han participado en las anteriores diez ediciones”, han asegurado los organizadores.

A lo anterior se suman las “restricciones” que la ley marca en cuanto a número de participantes (300 máximo), lo que hace inviable la organización de la Titán, que en su última edición llegó a congregar a 2.100 participantes.

Por todo ello, han concluido que, este año, han decidido que, por seguridad de los participantes y para mantener el espíritu de la 'Titán de la Mancha, aplazan la próxima edición a septiembre de 2022, "para poder disfrutar de la fiesta del ciclismo en La Mancha con todas las garantías de seguridad y salud”.