El Albacete se queda a dos puntos de la permanencia tras su derrota en Leganés

Hoy en “Deportes COPE Castilla-La Mancha” te contamos que el Albacete se queda a dos puntos de la zona de permanencia en Segunda división después de perder ayer 3-1 ante el Leganés en un encuentro en el que siempre fue a remolque en el marcador.

Se trata de la segunda derrota consecutiva del cuadro albaceteño, que venía de lograr cinco jornadas sin perder y tres victorias seguidas, y que ha visto como dos de los favoritos al ascenso le han impedido puntuar.

Además, la derrota del conjunto blanco le deja con el peor coeficiente goleador de la categoría de plata (-14) al contabilizar 17 goles a favor y 31 en contra.

La escasez de goles del Albacete lo demuestra el hecho de que Álvaro Jiménez, tras su gol en el partido ante el cuadro pepinero, se convirtiera en el máximo goleador de esta temporada, con sólo 3 tantos.

Alejandro Menéndez, entrenador del equipo albaceteño, reconocía tras el encuentro que "las concesiones defensivas en los dos primeros goles de la primera parte nos han condenado a la derrota" en un envite en el que "no fuimos nosotros, aunque mejoramos en la segunda parte".

Reconoció que no habían "merecido ni empatar" ante un rival frente al que "cometer ciertos errores provoca que te hagan mucho daño", y aseguró también que no habían tenido " fluidez ni las ideas para controlar el partido".

Preguntado por nombres propios como Tana, que debutó como titular, explicó que "no hemos perdido por poner o quitar a Tana", y, acerca del mediocentro Jean Jules, asumía que "no ha hecho un buen encuentro, pero por un partido no vamos a dejar de confiar en él, porque ha demostrado que puede ayudar mucho al equipo", concretó.

El cuadro albaceteño recibirá el próximo sábado al Sporting en el Carlos Belmonte en otro duelo crucial por abandonar los puestos de descenso a Segunda división B.