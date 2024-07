La vida que respiran los pueblos en verano, en una canción de rap: "Tractores y niños de plaza"

Gala ST no es su nombre de pila, sino el artístico. Pedro García tiene 22 años y hasta los 17 años creció y vivió en un pueblo de Cuenca, concretamente en Sisante. Su canción, Niños de Plaza, ha sido una revolución en el rap porque hablar precisamente de la vida en el entorno rural, de la vida de los jóvenes en un municipio como Sisante. Pedro se dedica a esto del rap desde los 17 años, empezó con batallas de gallos en el año 2016 y luego ha estudiado producción musical.

Gala ST nos comentaba que "pensábamos hacer ruido porque quisimos atacar directamente al nicho: no están explotadas las frases de pueblo, ni se da visibilidad en las canciones ni de rap ni de cualquier otro estilo a cómo es la vida en Castilla-La Mancha. Creemos que es una comunidad muy olvidada dentro del panorama musical y queríamos también hacer un poco de ruido reivindicando la vida que hemos tenido los chavales de pueblo. Más acercados a unas cosas y más alejados de otras. En verano todos los de ciudad se bajan al pueblo, durante el resto del año, casi nos acuerda nadie".

Aunque tiene que viajar y estudiar en la capital, en Sisante ha vivido toda su vida, "yo siempre que puedo intento bajar al pueblo a ver a la familia, a mi madre, a mis amigos. Al fin y al cabo, el volver a casa siempre es bueno, y por desgracia me tengo que venir a la ciudad para trabajar y para desarrollarme, ya no solo como artista, sino como persona. Así que ahora cuando he decidido parar el trabajo un poco para poder disfrutar del verano en Sisante".





Videoclip en su Sisante

Una grabación, la de su videoclip en la que han participado los vecinos del municipio, "hicimos una movilización desde la cuenta del Ayuntamiento y todo, ayudan un montón con todos los proyectos que tenemos. Faltó mucha gente pero aún así, hubo la gente que tenía que haber, porque salió genial el rodaje, fueron súper profesionales los críos que estuvieron"

Nuevos proyectos

Gala ST nos contaba que va a estar un tiempo desaparecido "porque pienso que la manera de sorprender es la novedad. Y ahora con la etapa de la comida rápida, como digo yo, el fast food en la música y en todo en general, te olvidas enseguida de cada cosa que ves, con los reels de Instagram, TikTok... no soy nada partidario de las redes sociales, tengo que utilizar el móvil de mis amigos para grabar las historias porque mi móvil se peta cuando quiero subir una historia".

Dificultades para seguir haciendo música

El camino del artista es bastante duro "me cuesta dinero hacer música, pero por Dios que siga siendo así, o sea, yo no quiero dedicarme a esto profesionalmente, no es que no quiera, es que no estoy dispuesto a sacrificar todo lo que hay que sacrificar, para llegar a donde se supone que tienes que llegar para empezar a vivir de esto. A nosotros cada videoclip nos cuesta una pasta, cada producción que pagamos a mezcla, mastering, compositores, me cuesta una pasta y te digo de verdad, prefiero que siga siendo así, que yo el dinero que consigo trabajando en otras cosas como integrador, que también me llenan un montón".