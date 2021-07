Renfe da marcha atrás y mantendrá en verano el primer AVE matinal Cuenca-Madrid

Renfe no suprimirá este verano el primer tren de alta velocidad (AVE) que comunica Cuenca con Madrid y que parte desde la estación “Fernando Zóbel” a las 7:45 horas, una de las principales reivindicaciones de la asociación Usuarios AVE Cuenca, que en los últimos meses ha pedido su mantenimiento.



En un comunicado, la asociación ha informado de que así se lo ha confirmado el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, tras reunirse con la operadora, lo que significa que Renfe “da marcha atrás” y seguirá prestando este servicio, que iba a ser suprimido este mes de julio.



El presidente de Usuarios AVE Cuenca, Javier Barajas, ha destacado que “esta era una de las reivindicaciones más urgentes” de los conquenses que cada día se trasladan hasta la capital de España para trabajar pero siguen viviendo en Cuenca, dado que sin ese tren la única opción era alquilar alojamiento en Madrid o viajar cada día en coche.



“Nuestras plegarias han tenido efecto”, ha celebrado Barajas, quien ha afirmado que les han comunicado que ese tren no será suprimido tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y Renfe.



El colectivo ha recordado que ese primer AVE desde Cuenca a Madrid procede de Alicante y, además, es utilizado a diario por más de un centenar de personas que viven en Albacete pero que vienen a trabajar o estudiar a Cuenca.



No obstante, la asociación ha advertido que, de momento, la web de Renfe no permite adquirir billetes para este tren desde el lunes 12 de julio y hasta el lunes 16 de agosto, después de que la operadora haya cambiado su sistema de tarifas para asemejarlas al que utilizan las compañías aéreas, de tal modo que los precios suben en función de la demanda y la proximidad a la fecha.



Fuentes de la Junta han señalado que “Renfe está readaptando los horarios y los recursos para mantener este tren en verano y la previsión es que se visualice en la web a lo largo de esta semana” .



Por otra parte, Usuarios AVE Cuenca ha criticado que Renfe todavía no haya recuperado el AVE de las 7:28 horas con destino Madrid que permitía a los conquenses poder llegar antes a la capital y que funcionaba antes de la pandemia, por lo que siguen reclamando un servicio que permita llegar a Madrid a las 8:00 horas.



La asociación ha señalado que el vicepresidente regional, en la reunión mantenida, también ha confirmado la puesta en servicio de un nuevo AVE con la posibilidad de ser utilizado con los abonos de un Avant, con salida de Madrid a las 15:55 horas.