La Plataforma por un Ferrocarril Público de C-LM pide ampliar las conexiones de Toledo, Albacete y Cuenca

Ampliar las conexiones por tren de Toledo, Albacete y Cuenca con otras ciudades tirando de los corredores del Mediterráneo y del Atlántico son algunas de las propuestas que la Plataforma por un Ferrocarril Público, Social y Sostenible de Castilla-La Mancha ha formulado ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de cara a la definición de la Red Básica Ferroviaria Transeuropea.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz de dicha plataforma, Eugenio Parreño, que ha explicado que será en 2023 cuando se empiece a diseñar dicha Red Europea, que se pondrá en servicio en 2030, con el objetivo de asegurar la conectividad por tren de todas las regiones europeas al tiempo que se reduce en un 90% la emisión de gases de efecto invernadero.

De ahí que el portavoz se haya congratulado de que las instancias europeas se hayan dado cuenta de la necesidad de poner fin a la política de "todo AVE", por no ser rentable ni ecológica ni socialmente, optando por ofrecer servicio a un mayor porcentaje de población. Para ello se tirará de la red básica existente, como los trazados radiales de Madrid o los corredores Atlántico o Mediterráneo, añadiendo trazados necesarios.

USAR LAS VÍAS DEL AVE

Por ello, la Plataforma de Castilla-La Mancha, por medio de la Coordinadora Estatal por un Ferrocarril Público, Social y Sostenible, propone que se dé servicios asequibles a toda población, usando las líneas de vía doble electrificada, con tráfico mixto de personas y mercancías, pues ya no hay problema para circular por la vía de ancho europeo, que es la usan los AVE, porque hay tecnología para cambiar el ancho de vía tanto de trenes de viajeros como de mercancías.

De igual modo, proponen velocidades medias de 165 km/hora; estaciones en centros de las ciudades; estaciones en cabecera de zonas rurales; intercambiadores modales en aglomeraciones urbanas y plataformas intermodales en puertos y ciudades importantes para dar servicio a trenes de mercancía, de cercanías, regionales o de grandes distancias.

Esta red, ha proseguido Eugenio Parreño, tiene que tener trenes de laga distancia, de mercancía y trenes nocturnos en todas las zonas de territorio y en la unión con el resto de Europa, siendo factibles los trenes regionales y de cercanías en aglomeraciones urbanas de más de 200.000 habitantes.

VERTEBRAR C-LM POR TREN

Por ello, se ha mostrado confiado en que todo esto, en el caso de Castilla-La Mancha, permita vertebrar el territorio regional, "usado como tierra de paso por el modelo AVE que une Madrid con ciudades del extrarradio, como Valencia, Barcelona, Andalucía y ahora Murcia. Ahora se tiene que dar a servicio a todos los ciudadanos y hacer conexión entre ciudades", ha insistido.

"En el caso de Toledo, condenada hoy a una única conexión con Madrid, tiene que conectarse a Extremadura y Portugal y darle salida al este por Algodor a la vía de Alcázar de San Juan, que conectaría con Valencia, Alicante, Murcia y el Corredor Mediterráneo".

"Ocurre lo mismo con Cuenca y Albacete", ha defendido el portavoz de la plataforma que, aprovechando que el AVE a Extremadura está en fase de redacción, ha pedido dar servicio a toda la provincia de Toledo, desde Oropesa, Talavera de la Reina, Torrijos o incluso a la comarca de la Sagra, que une con Madrid.

USO DE LOS CORREDORES

Dicho esto, ha explicado que esa futura red ferroviaria posibilita el uso de los corredores Mediterráneo y Atlántico, que comparten ramal central que pasa por Castilla-La Mancha. También comparten un ramal que une Andalucía Oriental con el trazado tradicional de Alcázar de San Juan a Madrid y Andalucía Central y Occidental a través del AVE a Sevilla por Brazatortas.

"También deben considerarse las líneas transversales existentes, como la de Cantabria y País Vasco al País Valenciano y la Región de Murcia, vía Miranda de Ebro, Castejón, Zaragoza y Teruel, así como los trazados existentes ahora cerrados al tráfico, del tipo de la línea Madrid-País Vasco y frontera francesa, vía Aranda de Duero", ha añadido Parreño.

"Entendemos que esta confección de la red básica europea interferroviaria es una ocasión para atender ferroviariamente a toda población para que el tráfico derivado a la carretera por culpa de la falta de conexión de muchas ciudades por tren vuelva al ferrocarril, que presta un servicio sostenible y lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero", ha insistido.

SERVICIOS PERDIDOS POR EL COVID

De igual modo, el portavoz de la Plataforma por un Ferrocarril Público Social y Sostenible ha vuelto a pedir el restablecimiento del servicio de trenes que se ha suprimido en la región desde la llegada de la pandemia del COVID.

En concreto, se ha referido a trenes de media distancia, como el regional de Alcázar de San Juan a Madrid; Albacete-Madrid; Jaén-Madrid; Madrid-Ciudad Real, así como los 5 trenes Madrid-Cartagena por el trazado convencional que, entre otros lugares, tiene parada en Hellín.

"Desde el mes de marzo se han perdido muchos trenes en la región, entre ellos once de ida y once de vuelta. Solicitamos que, si bien en momentos de máxima incidencia del COVID no tiene sentido que circulen todos los trenes porque la circulación de personas está limitada, cuando baje dicha incidencia se vuelva a seguir abriendo la posibilidad de circulación entre territorios", ha pedido Parreño, que ha precisado que la falta de un servicio férreo hace que la gente se ve obligada a coger vehículo privado.