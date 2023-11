El musical del beato Carlo Acutis ya tiene banda sonora: “La llamada”

140 personas de la de la Delegación de Pastoral Juvenil de la diócesis de Cuenca van a dar vida al italiano beato Carlo Acutis, fallecido en octubre de 2006, a la pronta edad de 15 años. El Papa Francisco fue quien lo nombró beato en 2020. Para la puesta en marcha de este musical, unas 140 personas entre músicos, bailarines, personal de figuración, etc. de todas las edades van a conseguir evangelizar al servicio de la Iglesia para proclamar el Evangelio y las ganas de contagiar la santidad a los demás. José Antonio Fernández, es el director del musical y ha pasado por los micrófonos de COPE y ha mostrado su entusiasmo en este proyecto: “No sabes la ilusión que me hace escuchar la música en la radio, porque desde que se compusieron los temas y empezamos a ensayar ha pasado ya mucho tiempo. Pero ya por fin vemos el resultado, me emociona muchísimo”.

Además, este musical tiene novedades, y es que han recogido las 12 canciones, que ellos mismos han creado, en un CD para que todo el mundo pueda comprarlo:“Físicamente lo tendremos para el 16 de noviembre, y por supuesto, la venta se va a hacer en el auditorio”. El musical ya es todo un éxito a una semana de su estreno: “El musical va a ser el sábado 18 a las cinco y a las 8:30 y está todo vendido, incluso visibilidad reducida. La gente ha querido entrar aunque vaya haber un poquito de flequillo de Carlo Acutis”. El domingo también habrá un pase para el musical, donde José Antonio asegura que “quedan muy pocas entradas”.

Varias parroquias y diócesis se han puesto en contacto con ellos para hacer una gira: “Nos están entrevistando varias diócesis españolas, como por ejemplo la de Albacete, Toledo, Murcia, Jaén, Alcalá de Henares, ... y están buscando fechas para que vayamos a sus teatros. Seguro que vendrán más ciudades y si Dios quiere pues volveremos a hacerlo aquí en Cuenca, para fin de gira”.

Para la preparación del musical se ha trabajado durante 5-6 meses en ensayos por secciones, por un lado, mobiliario y decorados, por otro la orquesta, los coros, los cantantes y su interpretación vocal, las escenas, las coreografías y el vestuario. Y desde hace unos 20 díascomenzaron a ensamblar todas las secciones. En estos momentos ya están con los ensayos generales.

El guion es obra de Carlos Luján Berenguel, profesor de Lengua y Literatura en el IES “Santiago Grisolía” de Cuenca. La música ha sido compuesta por Miguel A. Caballero, Carlos A. Guerra, Juan Francisco Morán, Pablo Culebras y José A. Fernández (todos ellos conquenses). Y los arreglos musicales han corrido a cargo de, José Antonio E. Usano, profesor en el Conservatorio “Pedro Aranaz” de la capital conquense.