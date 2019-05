Moya: "Animo a todos los conquenses a ejercer su derecho al voto"

"Para mí es un día muy especial porque es la primera vez que me presento como candidata y también un día muy emotivo porque me recuerda a las elecciones que he vivido junto a mi padre, Andrés Moya, alcalde durante 15 años de Cuenca". Así lo ha manifestado la candidata del PP a la Alcaldía de Cuenca, Luz Moya, tras realizar su voto en el Colegio La Paz.

En esta jornada electoral, Moya ha animado a todos los conquenses "a salir a disfrutar de nuestras calles, nuestras plazas y acudir a los colegios electorales a ejercer su derecho al voto", derecho que, asegura, espera que los ciudadanos "hagan con responsabilidad porque hoy nos jugamos a las personas que va a gobernar durante los próximos cuatro años".

Un total de 155.153 personas de la provincia de Cuenca están llamadas a las urnas en la jornada de hoy y elegirán los alcaldes de los 238 municipios. Las apertura de mesas e inicio de votación ha sido a las nueve de la mañana. En Cuenca hay 383 mesas y 299 locales electorales.

Se trata de las décimas elecciones autonómicas desde que se instauró la democracia. En esta cita electoral los castellano manchegos elegirán a sus 33 representantes en el Parlamento autonómico durante la próxima legislatura. Una legislatura que se iniciará el próximo día 19 de junio con la constitución de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Del total de electores que pueden participar en estas elecciones regionales, el 97,9 por ciento son residentes en España y el 2,1 por ciento residen en el extranjero.

En esta jornada electoral, un total de 155.145 conquense de la provincia están llamados a las urnas.