Mónica y Marta Plaza, las incombustibles hermanas que desafían al Dakar: "En un mundo de hombres"

Son hermanas; Mónica es la mayor, tiene 28 años y Marta tiene 23. Llevan en la sangre la velocidad y son dos talentos femeninos que van a ser reconocidas el Día de la Región, el próximo 31 de mayo en Toledo.

Un reconocimiento que recogen con "mucha ilusión porque al final ser embajadora y sobre todo de Cuenca, que es nuestra ciudad que la llevamos a todos lados siempre, es un placer y un orgullo este reconocimiento". Mónica añadía que "siempre es muy emotivo que te reconozcan".

Campeonas de rallyes

Estas hermanas tienen una larga historia desde pequeñas porque siempre han estado rodeadas de motos, coches y competición. Su padre es Manolo Plaza, y ya en el Rally Dakar, la mejor competición de rallies que existe y en la que debutó en 1996 y en el que ha participado cerca de veinte ediciones.

Manolo Plaza debutó en el Dakar en 1996 y compitió en 12 ediciones en África. ??

Pero desde que el rally se trasladó a Arabia Saudita, vive la aventura con su familia. Primero con su hija Mónica, con quien ha competido 4 veces ya, y este año con su hija menor Marta. ??‍??‍??#Dakar2024pic.twitter.com/Ft1CCPygYX — DAKAR RALLY (@dakar) January 18, 2024





Esa pasión la ha trasladado a sus hijas, y una vez jubilado ha pasado el testigo a sus hijas, Mónica y Marta y se ha convervido en el primer equipo íntegramente femenino en ganar una categoría de rallies en España. "Esto nos viene de la afición de nuestra familia. Las dos hemos competido con mi padre y al final haber podido llegar a conseguir un proyecto donde podamos competir juntas. Todo lo que conlleva ser dos mujeres en un mundo de hombres y que podamos ser competitivas, las mismas oportunidades y opciones, pues es un extra sobre todo para las nuevas generaciones que ya se van notando ciertos cambios y bueno, muy orgullosas".

Plaza por el Dakar

Son cerca de nueve años los que Mónica ha estado compitiendo, y "hay muchos momentos que destacar, pero evidentemente las cuatro participaciones en el Dakar. Quizás sea lo más importante junto con el campeonato del año pasado. Y bueno, siempre hay mil momentos que recordar, que no solo son victorias, que son experiencias, momentos con otros competidores, con mi padre, con los otros copilotos y pilotos con los que he competido, que al final te hacen crecer mucho deportivamente, pero también personalmente, y todas las experiencias y lugares que he visitado..."

Marta destaca que lo principal ha sido reciente el Dakar, "algo increíble correr junto a mi padre y bueno también este año ha pasado ganar el campeonato de España junto a Mónica, pero un poquito igual como dice ella pues las experiencias que tienes en seis años con distintos pilotos, pues yo creo que cada uno te aporta una experiencia. Tienes muchas situaciones bonitas, pero sin lugar a dudas yo creo que me quedaría con el campeonato de España, cuando fuimos campeonas que ya lo supimos. Y bueno, pues terminar el Dakar junto a mi padre justamente el día de mi cumpleaños que cumplía 23 años y fue un poquito más especial porque cuando yo nací, mi padre también estaba en una etapa del Dakar, entonces si cabe fue todavía más especial"