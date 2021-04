Satisfechos por haber conseguido que Cuenca sea la sede del Centro de Estudios Penitenciarios, Enrique Merás, coordinador en Cuenca de la Asociación "Tu Abandono Me Puede Matar, explica hoy en "Herrera en COPE Castilla-La Mancha" que les gustaría que el osezno que ha nacido este invierno en el parque cinegético de El Hosquillo le pongan de nombre "Tampi" como homenaje al colectivo.

"Agradeceríamos poder adoptarlo como mascota y que le pusieran el nombre de Tampi, en homenaje a nuestra asociación TAMPM, porque los dos nacimos en Cuenca y en la misma semana. Tiene que ver también con la historia del abandono, los osos hibernan y nosotros hemos estado hibernando durante 40 años hasta que gracias a esta asociación se empieza a hablar en España de las prisiones. El osezno nace la misma semana que el Centro de Estudios Penitenciarios".

Sería el broche de todo el trabajo realizado desde hace meses, cuando se les ocurrió que Cuenca podría ser la sede de este Centro de Estudios "Se ha logrado lo que un día fue un sueño".

"Hubo otras ciudades que quisieron copiar la idea de unos humildes funcionarios. Pero al final lo hemos conseguido"



LLamaron a muchas puertas y consiguieron reunirse con representantes de todos los partidos políticos "queríamos hacer algo por nuestro colectivo y vimos que este Centro no tenía todavía ubicación y era necesario para el futuro de los funcionarios. Hablamos con todos y llegamos a un acuerdo a nivel local y regional".

Otras provincias también se sumaron a esta posibilidad "Cuando nosotros lo pedimos, otras ciudades quisieron copiar a estos humildes funcionarios , pero gracias al trabajo de todos los políticos, especialmente a los dirigentes que gobiernan y a la UCLM esto ya es una realidad".

"La directora del colegio San Julián, me llamó y no sabía nada de la posibilidad de acoger temporalmente estos estudios"

Este Centro supone cumplir con la reivindicación histórica de optar a una buena formación " Estaremos más capacitados para trabajar en un mundo tan oscuro".

Se contempla la posibilidad de utilizar temporalmente las aulas del colegio San Julián. Un anuncio que ha provocado nerviosismo entre los alumnos de este centro "Me gustaría que también se les diera una explicación a las familias de los alumnos del colegio, porque el otro día me llamó la directora y no sabía nada. Creo que también hay que contar con ellos".